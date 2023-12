Un angelo biondo a Torino: la Juventus chiude il sestetto 

Asta di fuoco in Europa per il gioiello svedese classe 2006: la Juventus si inserisce in una lista di 6 squadre

La Juventus è pronta a rendersi protagonista nel mercato di gennaio per cercare di mantenere vivo il sogno scudetto.

L’intenzione della dirigenza è quella di costruire una squadra sempre più strutturata, caratterizzata da un giusto mix di giovani e veterani. Non a caso, oltre ai profili più esperti sondati da Giuntoli e Manna in questi mesi come Kalvin Phillips, Piotr Zielinski, Thomas Partey, Pierre-Emile Hojbjerg, sono venuti fuori anche tanti profili giovani e di prospettiva: Victor Boniface, Khephren Thura, Habib Diarra ma anche giocatori meno noti come Valentin Barco, Rocco Vata, Rayan Cherki. A questa lunga lista di nomi sta per aggiungersene un altro, il giovane angelo biondo della Svezia Under21.

Juventus, anche Giuntoli si inserisce nella corsa a Luca Bergvall: asta con 6 squadre

Il giornalista Ekrem Konur ha lanciato un’esclusiva su X che riguarda il giovanissimo talento classe 2006 svedese Lucas Bergvall, centrocampista del Djurgardens.

A soli 17 anni sta già facendo parlare di sé, tanto da aver attirato l’attenzione di alcuni dei principali club del calcio europeo. Dal Manchester City all’Arsenal, dal Tottenham al Barcellona. Nella lista delle pretendenti ci sarebbe anche il Borussia Dortmund e non mancano neppure i club italiani. Inter e Juventus, infatti, fanno parte di questa lunga lista di squadre in lizza per Lucas Bergvall. Attualmente è una fase interlocutoria e di studio approfondito del calciatore, ma presto uno di questi club potrebbe fare quel passo in più e presentare un’offerta concreta. Il club scandinavo è consapevole di avere tra le mani un potenziale fenomeno e certamente giocherà al rialzo, sfruttando la grande concorrenza per valutare al meglio la proposta migliore.

💣💥#EXCL• Manchester City, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Juventus and Borussia Dortmund are monitoring the situation of Djurgårdens’ 17-year-old Swedish player Lucas Bergvall. 🇸🇪 pic.twitter.com/W4inBRJyMg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 17, 2023

La Juventus conferma l’intenzione di costruire una squadra giovane e futuribile, dimostrando di avere un progetto solido alle spalle che, con la guida di Cristiano Giuntoli, si sta definendo e strutturando sempre di più.