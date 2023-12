Game over Juventus: il Milan sta per chiudere la trattativa

Il Milan si avvicina alla fumata bianca per il colpo a parametro zero: Juventus definitivamente fuori dai giochi

Il Milan è pronto a chiudere un colpo molto importante per la difesa che si traduce in vittoria sul mercato nel duello a distanza con la Juventus.

Nell’ultimo mese in particolare la Juventus si è interessato concretamente al terzino sinistro scuola Barcellona Juan Miranda. Il classe 2000 si sta affermando sempre di più con la maglia del Real Betis. In questa prima parte di stagione ha collezionato 2 assist e un gol tra campionato, Europa League e Coppa del Re. Alla luce del contratto in scadenza a fine stagione e della fase di stallo in tema rinnovo, molti club si sono proiettati su di lui, in particolare due squadre di Serie A. Una è, appunto, la Juventus, l’altra è il Milan. Questa volta la meglio potrebbe averla Stefano Pioli rispetto ad Allegri.

Come riportato dal giornalista Sebastiano Sarno, il Milan sta chiudendo i negoziati col Real Betis per il terzino sinistro Juan Miranda.

Si tratta di un’operazione a parametro zero per giugno, quando lo spagnolo terminerà il suo contratto col Betis. I rossoneri faranno un tentativo a gennaio per anticipare il suo arrivo a Milano, inserendo una cifra di 2 milioni di euro.

