Erede Allegri, tripletta Juventus: riecco Conte

Antonio Conte resta in cima per il dopo Allegri: la top 3 per la panchina della Juventus

Massimiliano Allegri sta riacquistando credito rispetto alle passate stagioni. L’allenatore toscano ha preso il controllo della situazione e sta tenendo testa a una corazzata come l’Inter.

Se alla fine della scorsa stagione sembrava quasi certo il suo addio, adesso la situazione si è completamente ribaltata. L’ex tecnico del Milan ha rifiutato la proposta dall’Arabia Saudita, decidendo di mantenere fede al suo contratto, in scadenza a giugno 2025. Decifrare il futuro di Allegri, però, è decisamente complicato, anche per i tanti nomi che circolano ormai da mesi. Come riportato dall’insider Enganche, per la panchina della Juventus il candidato principale sarebbe ancora Antonio Conte.

Juventus, la top 3 per il dopo Allegri: Conte, Thiago Motta e Farioli

L’allenatore pugliese è fermo dopo l’ultima esperienza al Tottenham. Di recente è stato vicino ance al ritorno sulla panchina della nazionale, prima che la Federazione virasse su Luciano Spalletti.

Anche diversi club italiani si sono focalizzati su Conte per aprire un nuovo ciclo: dal Napoli alla Roma. La suggestione di un ritorno alla Juventus, però, è sempre rimasta viva per il dopo Allegri e anche adesso rimane una delle prime scelte. Le alternative più accreditate sarebbero Thiago Motta e Francesco Farioli. Il primo sta dimostrando tutto il suo valore e le sue idee alla guida del Bologna. Il secondo, invece, sta provando ad affermarsi col Nizza.

🚨Per la panchina della #Juventus il candidato principale rimane Antonio #Conte, con Thiago #Motta e Francesco #Farioli del #Nizza come possibili alternative (quest’ultimo è un nome che piace a tutti in società, Max #Allegri compreso). Al ribasso la % per una permanenza di Max. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) December 14, 2023

Farioli non ha ancora mai allenato in Italia, se non da collaboratore tecnico al Benevento prima e al Sassuolo poi. Motta, invece, è già nel mirino di diverse big di Serie A e sta acquistando credito anche all’estero. Allegri ad oggi è saldo sulla panchina ma non è escluso che possa salutare Torino a fine stagione, a prescindere dai risultati che otterrà. Alla luce di questi tre nomi, le possibilità che Allegri rimanga sulla panchina della Juventus diminuiscono.