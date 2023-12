Dazn, mica male 70 euro di sconto: Serie A e non solo a un prezzo super

Dazn, è il momento giusto per sottoscrivere l’abbonamento alla tv in streaming: più scontato di così proprio non si può.

Manca una settimana appena al Santo Natale, ma è assai probabile che voi, come migliaia e migliaia di altre persone, stiate brancolando ancora nel buio relativamente ai doni da destinare ad amici e parenti. Niente paura: ci siamo noi, qui, a dispensarvi qualche prezioso consiglio sul da farsi.

Potreste non aver preso in considerazione, ad esempio, l’idea di stupire il vostro partner, i vostri fratelli, i vostri genitori o i vostri migliori amici, appassionati di calcio, con un abbonamento a Dazn. E se l’ipotesi, effettivamente, vi stuzzica, sappiate che è il momento migliore per valutare un dono del genere. Potreste risparmiare, infatti, la bellezza di 70 euro. Che di questi tempi, diciamocelo, male non fa.

L’idea vi ha incuriositi? Veniamo a noi, allora. La Christmas Box di Dazn è il regalo perfetto per tutti: per grandi, per piccini, per uomini e per donne. A patto, naturalmente, che amino lo sport e, più precisamente, il calcio. Riuscite ad immaginare come li rendereste felici, facendo in modo che la trovino sotto il loro albero di Natale?

Dazn, 6 mesi di visione a prezzo scontato: la box che non ti aspettavi

Ma passiamo, ora, alle informazioni più concrete. Quanto costa la Christmas Box di Dazn? Al momento, in virtù della promozione natalizia pensata dalla streaming tv, costa 70 euro in meno rispetto al prezzo di listino: la pagherete quindi solo 169 euro, invece dei canonici 239 euro.

Cosa include? 6 mesi di abbonamento a Dazn Standard, incluso il Dazn Tv box, il decoder che abilita qualunque televisore alla visione dei contenuti proposti dalla piattaforma. In più, nella confezione, c’è un altro bellissimo regalo: il pallone Euro 24 di Adidas, in versione mini, ispirato al modello FUSSBALLLIEBE, Official Match Ball di EURO 2024.

Con l’abbonamento a Dazn Standard, si può accedere al meglio dello sport, italiano e non solo. Include la serie A Tim, la BKT, la massima serie femminile eBay, la Liga Ea Sport, la UEFA Europa League, la Liga Portugal Betclic, la Uefa Women’s Champions League e chi più ne ha più ne metta. Ce n’è anche per gli amanti del basket, degli sport da combattimento e del rugby, motivo per il quale la Christmas Box di Dazn, lasciatecelo dire, è il regalo perfetto per gli appassionati di sport.