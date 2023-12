Il sogno della Juventus finisce qui: lo infrange il Chelsea

By

Il Chelsea prova ad anticipare tutti sul mercato. Un obiettivo ambizioso, inseguito da diversi club, è stato puntato dal club londinese.

Muoversi in anticipo per cercare di arrivare prima della concorrenza. Non una grande novità quando si tratta di calciomercato, ma è una buona regola che conviene seguire quando possibile.

Il Chelsea è uno dei club più presenti in ogni sessione di mercato. Estate o inverno il club londinese è sempre protagonista. In questa stagione la Premier League non sta dando grandi soddisfazioni ai Blues, notevolmente distaccati dalla vetta.

Il Chelsea di Mauricio Pochettino ha infatti quindici punti in meno rispetto alla capolista Liverpool nonostante abbia giocato anche una partita in più, diciassette contro le sedici della formazione allenata da Jurgen Klopp.

Qualche nuovo tassello per la formazione di Pochettino? Il mercato inizierà tra poco e sembra che il club del tecnico argentino abbia messo nel mirino un nome importante, un difensore di qualità. Uno di quelli che è seguito. o è stato seguito, da tanti club…

Juventus inclusa.

Il Chelsea prova ad anticipare tutti

E’ fichajes.net a parlarci del tentativo del Chelsea di poter ingaggiare l’esterno del Real Madrid: Ferland Mendy.

Pochettino potrebbe infatti ritrovarsi con il solo Ben Chilwell nel ruolo di terzino sinistro. Con Ian Maatsen in uscita e con un Marc Cucurella che ha profondamente deluso, il tecnico argentino vuole andare sul sicuro e il terzino dei Bianchi di Spagna è in grado di offrirgli le garanzie richieste.

Ferland Mendy, classe 1995, del Real Madrid, è un’opzione interessante anche se il difensore francese ha vissuto diversi alti e bassi nelle ultime stagioni. Operazione non semplice dal momento che il difensore del Real non sembra abbia intenzione di lasciare la formazione guidata da Carlo Ancelotti.

Mendy non è però sempre la prima scelta di Ancelotti e pertanto tra qualche mese potrebbe anche decidere di cambiare aria. La Premier League è il campionato più bello e…ricco del mondo. Il Chelsea poi ha argomenti assai convincenti. E chissà che già a gennaio Ferland Mendy non ci ripensi…