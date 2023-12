La Juventus ripete l’operazione Gatti: blitz allo stadio

Si avvicina il mese di gennaio e con esso anche l’inizio di un calciomercato che è molto atteso dai tifosi della Juventus.

La formazione di mister Allegri finora si è ben disimpegnata in campionato, dove sin dall’inizio si è installata nelle prime posizioni della graduatoria. In piena corsa per quello che è l’obiettivo minimo da raggiungere, il piazzamento utile per la zona Champions League.

Il calciomercato con il nuovo anno si aprirà a nuove trattative e tutte le squadra si daranno da fare per cogliere eventuali occasioni. Non ci sono grandi somme da spendere, bisognerà cercare di trovare i tasselli giusti per rinforzare la rosa. La Juventus sa benissimo di dover trovare almeno un nuovo centrocampista. Soltanto in questo modo si potrà avere la possibilità di lottare con l’Inter per la vittoria del tricolore.

Juventus, osservatori al lavoro per Marcandalli

Il lavoro di Giuntoli non è però solo incentrato sul mercato di gennaio. Lo sguardo del direttore sportivo è già inevitabilmente rivolto al futuro. E’ in estate che i bianconeri faranno i maggiori investimenti, puntando su nomi noti ma anche su giovani talenti.

Una strategia che la Juventus ha deciso di intraprendere con forza. Pescando nel proprio vivaio, quello della Next Gen, ma anche nei campionati minori come è accaduto in passato per Gatti. Come ha riportato Tmw gli osservatori bianconeri ieri hanno visto con attenzione la partita del “Mapei Stadium” dove era di scena la Reggiana. Nel mirino ci sarebbe Alessandro Marcandalli, classe 2002, difensore centrale. Calciatore che è dotato di gran fisico e che ha come allenatore un uomo di calcio che sa bene come si difende una porta: Alessandro Nesta. Potrebbe essere un acquisto low cost sul quale puntare per il futuro.