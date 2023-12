Altro che Juventus: clamoroso ritorno, ha altre priorità

Il calciomercato della Juventus torna ad essere un argomento di grande attualità visto che ci avviciniamo al mese di gennaio.

Con l’inizio del nuovo anno solare ripartiranno ufficialmente anche le trattative di mercato. Tutte le squadre di serie A andranno a caccia di affari per rinforzare i propri organici per far sì che si possono raggiungere i traguardi che ci sono prefissati per questa stagione.

La Juventus è attesa come una figura protagonista di questa sessione di trasferimenti. Considerando il fatto che l’allenatore attende almeno un rinforzo in mezzo al campo, visto che finora non ci sono state grandi alternative viste le lunghe assenze, per vari motivi, di Pogba e Fagioli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà già iniziato ad abbozzare alcune trattative per il prossimo mese di gennaio, ma è chiaro che i bianconeri hanno già iniziato a lavorare anche per i rinforzi che dovranno arrivare in vista della prossima stagione.

Juventus, futuro di Kroos è un rebus. Ma torna in nazionale

Non è affatto un mistero che la Juve guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

According to our Informations Toni Kroos is seriously considering a Comeback in the German Team for the Euro 2024 @BILD_Sport @realmadrid — Christian Falk (@cfbayern) December 18, 2023

E nella lista dei possibili colpi “gratis” c’è anche un nome importante come quello di Toni Kroos. Centrocampista che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Il suo contratto con il Real Madrid è infatti in scadenza a giugno 2024 e per il suo futuro si stanno facendo tante ipotesi. Si è ipotizzato anche un ritorno in Bundesliga ma per adesso, come ha spiegato il giornalista Falk della Bild, il ritorno più probabile è quello nella nazionale tedesca. Con la quale spera di essere protagonista a Euro 2024.