UFFICIALE la rottura del legamento crociato: sogno finito per la Juve

UFFICIALE la rottura del legamento crociato, destinato a sfumare l’obiettivo dei bianconeri: la mazzata è di quelle pesanti.

Il divario si è ampliato dopo i risultati del fine settimana, ma è sbagliato parlare già di fuga. L’Inter ora è più lontana: i punti di distacco dalla Juventus sono diventati quattro in seguito alla vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi a Roma contro la Lazio. I bianconeri restano però in corsa per un titolo che ad inizio stagione sembrava un traguardo utopico se consideriamo da dove partisse la Signora.

Sarà fondamentale non sbagliare le prossime partite per tenere il passo di Lautaro Martinez e compagni e provare a dimezzare nuovamente lo svantaggio. Non bisognerà farsi trovare impreparati, insomma, davanti ad un possibile passo falso dell’Inter. La Juventus prima di Natale sarà impegnata in Ciociaria contro il Frosinone, il 30 dicembre invece toccherà alla sfida con la Roma dell’Allianz Stadium. L’inizio di gennaio invece sarà caratterizzato dalla doppia sfida, tra campionato e Coppa Italia, con la Salernitana: il sogno dell’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, è quello di ricevere un “regalo” già prima delle due partite con i granata di Pippo Inzaghi.

UFFICIALE la rottura del legamento crociato, per Alaba stagione finita?

Se l’obiettivo è contendere il tricolore all’Inter, infatti, la società dovrà battere un colpo nel mercato che sta per aprire i battenti.

Cristiano Giuntoli, tuttavia, sta ragionando anche in ottica giugno. Dalla Spagna, nei giorni scorsi, è arrivata la notizia circa l’interessamento del responsabile dell’area tecnica bianconera nei confronti di David Alaba, che potrebbe lasciare il Real Madrid dopo due anni vissuti nella capitale spagnola. L’ex difensore del Bayern Monaco però ha già terminato la stagione: infortunatosi ieri durante la partita con il Villarreal, Alaba si è procurato larottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Molto probabilmente per rivederlo in campo ci vorranno mesi.