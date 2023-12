Calciomercato Juventus, conteso dalle big: lo vogliono già per gennaio

Operazione che ingolosisce le big d’Europa e l’operazione potrebbe essere già possibile nel mercato di riparazione: i dettagli.

Negli ultimi anni, la cava di talenti di Mestalla ha sfornato numerosi gioielli, tra cui spicca il nome di Javi Guerra. Questo giovane talento, a lungo relegato in secondo piano, sta ora attirando l’attenzione di importanti club europei. La politica economica di Peter Lim, mirata a generare entrate attraverso la cessione di giocatori, pone Guerra come uno dei valori principali da monetizzare.

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, l’Everton è l’ultimo club a bussare alla porta del Valencia. La squadra inglese, al di sotto degli obiettivi prefissati all’inizio della stagione, è ora alla ricerca di rinforzi per invertire la propria situazione in classifica. In questa missione di rafforzamento, il nome di Javi Guerra sembra essere emerso come una soluzione desiderata, poiché gli inglesi mirano a potenziare il proprio nucleo con il talento 21enne.

Javi Guerra fa impazzire tutte: c’è anche la Juventus

Attualmente, sembra che Valencia valuti la possibilità di cedere Guerra per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Una somma che non sembra eccessiva, considerando il potenziale del giovane calciatore, il quale potrebbe benissimo cambiare casacca nel mercato invernale. Non solo l’Everton, ma anche il Manchester è coinvolto in questa complessa equazione. La città inglese rappresenta un’altra destinazione possibile per Guerra, che sembra sempre più proiettato verso la Premier League.

Va sottolineato che la Juventus è un altro attore che potrebbe entrare in gioco in questa interessante vicenda di calciomercato. Il club italiano si è dimostrato interessato a Guerra, e la sua possibile inclusione nell’equazione potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di fascino a questa trattativa. Il futuro di Javi Guerra, dunque, sembra avvolto in un’atmosfera di incertezza e attesa, mentre i club europei si preparano a scatenare una vera e propria battaglia per assicurarsi le prestazioni di questo giovane talento proveniente da Mestalla.