La Juventus chiude tre affari in un colpo solo: magia Giuntoli

Tripla cessione per la Juventus a gennaio: due gioielli verso la Premier League, Giuntoli piazza tre affari

La Juventus sta restringendo il campo degli obiettivi in vista della sessione invernale di calciomercato, ormai sempre più vicina.

La lunga lista di obiettivi stilata da Giuntoli comprende nomi soprattutto per il centrocampo, la zona del campo dove la Juventus necessita un intervento più immediato. La Vecchia Signora, però, deve pensare anche alle tante richieste per i propri giocatori e non è escluso che a gennaio possano andare in porto almeno un paio di cessioni. La Premier League ha già bussato alla porta della Juventus ben due volte in vista del mercato di gennaio. I due indiziati ad approdare in Inghilterra sono due dei prodotti della Next Gen, Matias Soulé e Samuel Iling-Junior.

Juventus, Soulé e Iling-Junior in Premier League: indennizzo per il Frosinone

Entrambi sono saliti gradualmente in prima squadra, arrivando ad esordire in Serie A grazie all’intuito di Massimiliano Allegri.

Soulé in estate è stato girato in prestito e adesso sta incantando con la maglia del Frosinone con cui sta trovando continuità e gol. Proprio nel weekend nella 17ª giornata Juventus e Frosinone si affronteranno al Benito Stirpe e Soulé avrà modo di mettersi in mostra contro i bianconeri. Naturalmente per la cessione a gennaio del trequartista argentino servirebbe il benestare del club ciociaro che ne detiene il cartellino in prestito fino a giugno. Il Frosinone, però, vanta ottimi rapporti con la Juventus e difficilmente si opporrebbe. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’indennizzo per la squadra guidata da Di Francesco potrebbe essere il prestito di Dean Huijsen, altro gioiello della Next Gen della Juventus.

Diversa, invece, la situazione che riguarda Iling-Junior. Il calciatore inglese ha già giocato in Inghilterra nella sua precedente avventura al Chelsea, ma solo nel settore giovanile. Qualora arrivasse un’offerta adeguata dalla Premier League, la Juventus la prenderebbe in seria considerazione. A differenza di Soulé, qui sarebbe esclusivamente una decisione del club bianconero, dove quest’anno Iling sta trovando molto meno spazio rispetto all’anno scorso, anche per l’exploit di Andrea Cambiaso.