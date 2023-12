Coppa Italia, UFFICIALE: l’eventuale avversaria della Juve, è successo di tutto

By

Coppa Italia, UFFICIALE. Questa sera a Juventus conoscerà l’avversaria ai quarti di finale di Coppa Italia. Se supererà, a sua volta, il turno.

Calendario alla mano non siamo ancora in inverno, ma le basse temperature, un po’ in tutta Italia, sembrano dirci il contrario.

E con il quasi inverno arriva la Coppa Italia che conta, quella con le big che scendono in campo pronte a darsi battaglia per quella che viene definita la coppa ‘portaombrelli’, ma soltanto da chi non la vince.

Insieme alle luminarie natalizie che accendono le strade principali delle nostre città, prende così il via la seconda competizione calcistica nazionale. Parte quando il campionato è quasi al suo giro di boa e le competizioni europee per club riprenderanno soltanto quando fioriranno i peschi.

Il turno degli ottavi permette ancora il turnover, salvo poi pentirsi amaramente della decisione presa al 100° minuto, al momento del triplice fischio finale, quando ormai è troppo tardi. Allo Stadio Maradona si sono affrontati i campioni d’Italia del Napoli, guidati da Walter Mazzarri e il Frosinone di Eusebio di Francesco.

Com’era facilmente prevedibile, i due tecnici, Mazzarri e Di Francesco, hanno dato ampio spazio a chi ha accumulato meno minuti nelle gambe durante la stagione, ma questo non ha impedito di assistere ad una gara agonisticamente valida.

Coppa Italia, il Frosinone sbanca 0-4 il Maradona di Napoli

Una gara, quella al Maradona, che ha avuto uno spettatore d’eccezione e particolarmente interessato: Massimiliano Allegri.

La Juventus infatti potrebbe affrontare ai quarti il Frosinone, uscita vincente dalla sfida di questa sera. Potrebbe perché anche la formazione di Allegri, infatti, dovrà superare uno scoglio chiamato Salernitana. I bianconeri scenderanno in campo per il loro ottavo di finale contro i campani il prossimo 4 gennaio all’Allianz Stadium.

Il risultato finale ha dato clamorosamente ragione ai ciociari, che si sono imposti sul Napoli 0-3 grazie alle reti di Barrenechea, Caso, Cheddira ed Harroui nella seconda frazione di gioco. Prossima avversaria della Juventus in campionato, la compagine di Di Francesco ha strappato il pass per i quarti di finale con una prestazione da urlo, guadagnandosi con merito la qualificazione.