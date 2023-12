Inter e Juventus KO: rottura del crociato e colpaccio anticipato

Inter e Juventus KO. Un grave incidente, ma che fa parte del gioco del calcio, può far saltare un progetto portato avanti da tempo.

Inter e Juventus erano pronte a darsi battaglia per l’ennesimo obiettivo comune: in questo 2023 è capitato altre volte e ha sempre vinto l’Inter per manifesta inferiorità, economica, della Juventus. Ora l’obiettivo comune non c’è più.

In estate, però, sarebbe andata diversamente. Forse. Con qualche operazione in uscita, nelle sessioni estiva ed invernale, qualche indispensabile plusvalenza, senza ovviamente farlo sapere alla Procura di Torino, e magari con i denari provenienti dalla partecipazione alla Champions League, la Juventus sarebbe stata più competitiva anche sul mercato.

Ma ora l’obiettivo comune non c’è più.

Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli dovranno pertanto cercare altrove poiché, come capita spesso durante il calciomercato, può arrivare qualcuno con il nome più importante e, soprattutto, con una maggiore disponibilità economica e far saltare il banco, portando via tutto.

E così ora l’obiettivo comune non c’è più.

Inter e Juventus KO

Questa volta Inter e Juventus dovranno ritirarsi in buon ordine e fare i complimenti a chi è stato più bravo, più veloce e che ha reagito al meglio ad un grave incidente accorso a un suo giocatore per sostituirlo al meglio.

Nella gara disputata dal Real Madrid contro il Villareal il difensore dei Bianchi di Spagna, David Alaba, ha subito un grave infortunio: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Da tempo privo anche di Militao la formazione di Carlo Ancelotti dovrà necessariamente tornare sul mercato e sa già dove andare a prendere il sostituto. Città: Bergamo, società: Atalanta, giocatore: Giorgio Scalvini.

Giorgio Scalvini ha da qualche giorno compiuto 20 anni e a cavallo delle festività natalizie potrebbe diventare un giocatore del Real Madrid. E’ la prima scelta del Real anche perché leggermente più economica di altre opzioni, Antonio Silva del Benfica ha una clausola di 100 milioni di euro, come ci ricorda calciomercato.com.

Per il suo giovane difensore l’Atalanta chiede infatti “solo” 50 milioni di euro. Affare fattibilissimo per i Bianchi di Spagna. Inter e Juventus, ora l’obiettivo comune non c’è proprio più.