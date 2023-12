Juventus, Allegri al canto del cigno: scelto il nuovo allenatore

Juventus, una larga fetta di tifosi bianconeri si augura che il club dia il benservito all’attuale tecnico a fine stagione.

Nella trasferta di Marassi contro il Genoa la Juventus si è dovuta accontentare di un punto e l’Inter non se l’è fatto ripetere due volte. I nerazzurri di Simone Inzaghi, vittoriosi nel posticipo domenicale con la Lazio, hanno staccato la Signora, ora costretta a recuperare quattro lunghezze nei confronti di Lautaro Martinez e compagni.

Un pareggio arrivato dopo due successi consecutivi contro Monza e Napoli. In ogni caso si è trattato dell’undicesimo risultato utile di fila per una Juve che non perde dal match di Reggio Emilia con il Sassuolo dello scorso settembre. Nonostante questo filotto gli uomini di Massimiliano Allegri per il momento devono accontentarsi del secondo posto. Tuttavia, non si può che guardare il bicchiere mezzo pieno, considerando quale fosse il punto di partenza. In pochi, infatti, consideravano la Juventus tra le candidate al titolo. In quasi tutte le griglie dei principali quotidiani i bianconeri venivano dopo Napoli, Inter e Milan, malgrado rispetto alle dirette concorrenti Allegri possa concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Juventus, il popolo bianconero invoca Thiago Motta

Non è sbagliato, dunque, tessere le lodi del tecnico livornese. Che, nonostante finora non abbia mai avuto la rosa al completo, è ancora lassù, a pochi passi dall’inarrestabile Inter.

Eppure esiste una larga fetta di tifosi bianconeri vorrebbe vedere un altro allenatore sulla panchina della Juventus. Ad Allegri, infatti, oltre alle due stagioni fallimentari, viene rimproverato anche il gioco fin troppo passivo, che non si addice ad una squadra che ha le ambizioni della Signora. È raro che Chiesa e compagni non si facciano schiacciare dall’avversario di turno, quasi una prassi in questo campionato. Interpellati da Juvelive.it su Facebook a proposito di un’eventuale sostituzione di Allegri con Thiago Motta, allenatore che al momento è quarto con il suo Bologna, non sono stati pochi i tifosi che, se potessero, consegnerebbero sin da subito la Juve nelle mani del tecnico italo-brasiliano.

“Assolutamente sì – scrive Alessio – ormai è pronto per il grande salto. Con Motta addio al noiosissimo 3-5-2 e finalmente si vedrebbe un po’ di gioco”. “Chiunque al posto di Allegri”, replica perentorio Mauro. E il passato nerazzurro di Motta? Non sarebbe un problema per Agostino: “Tutta la vita. Dispiace sia un interista, ma in panca ci sa davvero fare. Con qualche nome ed un buon gruppo sta facendo benissimo, giocando anche un buon calcio”.