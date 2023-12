Trattativa in via di definizione: svolta Juve, Allegri scarta il regalo

Calciomercato Juventus, Allegri potrebbe, presto, scartare il primo regalo per la nuova stagione: ecco di chi si tratta.

Nelle ultime ore, sembra che la Juventus abbia compiuto passi decisivi per assicurarsi i servigi del centrocampista inglese Kalvin Phillips. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ultimo e determinante contatto avrebbe spianato la strada per un possibile trasferimento del giocatore dalla Premier League alla Serie A.

Nei prossimi giorni, la dirigenza bianconera si impegnerà a limare i dettagli dell’operazione con il Manchester City, club attuale di Phillips. Pare che la Juventus abbia già ottenuto il via libera da parte dei Citizens per il prestito del talentuoso centrocampista, il quale avrebbe già manifestato il suo consenso al trasferimento alla corte di Allegri.

Phillips affare fatto: arriva il primo regalo per Allegri

Nonostante la preferenza di Phillips fosse rimanere in Premier League, sembra che l’interesse della Juventus lo abbia intrigato. L’operazione è ormai in fase di definizione, e si prevede che l’inglese arriverà a Torino a titolo temporaneo. Resta da capire se nell’accordo sarà inclusa la possibilità di un diritto di riscatto da parte della Juventus. Il centrocampista inglese, noto per le sue doti tecniche e il suo contributo in fase difensiva, rappresenterebbe un rinforzo di rilievo per la squadra di Massimiliano Allegri. Il trasferimento di Phillips potrebbe portare un tocco di esperienza e versatilità al centrocampo della Juventus, contribuendo così agli obiettivi della squadra in questa stagione. Resta quindi da attendere l’ufficialità dell’operazione e la conferma dei dettagli contrattuali che definiranno il futuro di Kalvin Phillips in Serie A.

Un colpo certamente importante che, adesso, potrebbe dunque regalare il primo rinforzo in vista della seconda metà della stagione. La Juventus insegue l’Inter nella sfida scudetto e un rinforzo con grande esperienza è proprio l’acquisto ideale al momento giusto.