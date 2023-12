Yildiz in Serie A ma non alla Juventus, svelata la formula: “Arrivata l’offerta ufficiale”

Ormai ci siamo, il mese di gennaio è dietro l’angolo e il calciomercato della Juventus sarà un argomento molto caldo.

In realtà lo è già oggi, considerando il fatto che bisogna muoversi sempre con largo anticipo se si vogliono centrare gli obiettivi prefissati. Giuntoli è ormai al lavoro da diverso tempo per accontentare le richieste dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Finora il tecnico ha dovuto fare a meno di pedine preziose soprattutto in mezzo al campo, ma la squadra ha risposto alla grande. Non solo è in piena lotta per la zona Champions League, con buone chance di chiudere tra le prime quattro. I tifosi però coltivano anche un sogno più grande, quello che i loro beniamini possano duellare con l’Inter per la conquista del tricolore. Per questo motivo si aspettano che a gennaio possano arrivare dei rinforzi per Allegri. La Juventus sa benissimo di cosa ha bisogno.

Juventus, a gennaio Huijsen e Yildiz in prestito al Frosinone?

Nello stesso tempo è probabile anche che ci siano alcune partenze. Difficile che venga ceduto un big, a meno che non si presenti un’offerta alla quale sarebbe complicato dire di no. Il club ha intenzione di cedere però in prestito giovani sui quali vuole puntare forte sul futuro.

Giocare è fondamentale per accumulare esperienza a certi livelli. E finora chi è partito in prestito, come Soulè e Kaio Jorge, stanno trovando spazio. Come ha rivelato il giornalista Momblano a “Juventibus” la partnership con il Frosinone potrebbe proseguire anche nel prossimo mercato. I gialloblù infatti avrebbero chiesto alla Juve ufficialmente il prestito di Yildiz. Per il talento turco sarebbe una chance importante per mettersi in vetrina. Il Frosinone si è proposto a prendere in prestito anche il difensore Huijsen, pure per lui ci sarebbe lo spazio che a Torino invece non troverebbe.