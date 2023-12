Calciomercato Juventus, ritorno in Serie A: Bernardeschi l’ha detto di nuovo

Calciomercato Juventus, Bernardeschi non molla e continua a sperare. Ecco le parole dell’ex attaccante bianconero a Sport Mediaset

Si è già parlato di un possibile ritorno di Federico Bernardeschi alla Juventus nel prossimo mese di gennaio. Sarebbe un innesto di quelli che possono aiutare Allegri a completare la rosa, anche perché fisicamente – alcune foto che lo stesso ha piazzato sui social non lasciano spazio all’interpretazione – l’attuale giocatore del Toronto sta bene.

Sta bene dall’altra parte del Mondo, Federico. Ma lui stesso, parlando a Sport Mediaset, ha parlato di quello che potrebbe essere un ritorno in Italia, nella massima serie. “Un ritorno in Italia? Vediamo, speriamo. Ora è un po’ prematuro parlarne, ma chi vivrà, vedrà…” ha confermato. Non c’è dubbio quindi che lui tornerebbe, e magari visto che conosce l’ambiente, visto che ha lavorato con Allegri, e visto che il tecnico lo potrebbe anche impiegare come ha già fatto in passato in mezzo al campo, come mezzala, magari la Juventus un pensiero lo potrebbe fare.

Calciomercato Juventus, le parole di Bernardeschi

“La Juve a me piace sempre. Quest’anno mi piace di più perché è in alto in classifica e fa onore al mister, alla società, ai giocatori e ai tifosi. Sto rivedendo il Dna bianconero” ha continuato l’ex Fiorentina, che dimostra non solo di seguire quelle che sono le vicende bianconero in questa stagione ma anche, e soprattutto, di tifare per la squadra del tecnico livornese.

SI candida di nuovo, Federico. Sapendo che non è facile ma sapendo anche che non è impossibile. Le qualità – anche se a Torino le ha fatte vedere a sprazzi – ci sono, eccome. E la gente di qualità a Massimiliano Allegri piace. Un nuovo matrimonio? Vedremo.