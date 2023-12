Dybala, ossessione Juventus: lo sta facendo sul serio

Dybala, il fantasista argentino salterà sicuramente la partita con il Napoli a causa di una lesione al flessore.

Momento delicato per la Roma, che il prossimo 30 dicembre affronterà la Juve allo Stadium. I giallorossi hanno appena perso lo scontro diretto con il Bologna in campionato, venendo sorpassati proprio dai rossoblù e spodestati dal quarto posto. La squadra di José Mourinho, priva dei suoi migliori giocatori, Dybala e Lukaku, è tornata a mani vuote dalla trasferta del “Dall’Ara”, incassando la quinta sconfitta stagionale.

I capitolini sono così scivolati all’ottavo posto, superati anche da Fiorentina e Atalanta. E la lotta per la Champions League diventa sempre più serrata. Roma che dunque non potrà sbagliare le prossime due partite, due big match in cui dovranno cercare di evitare quantomeno la sconfitta. Il primo è in programma sabato prossimo, all’Olimpico contro il Napoli. Il secondo è invece quello con i bianconeri di Massimiliano Allegri, che nella giornata prenatalizia affronteranno il Frosinone. Mourinho è consapevole di giocarsi tanto in queste due partite, a cominciare dal suo futuro sulla panchina giallorossa.

Dybala, la “Joya” forza i tempi: vuole esserci contro la Juve

Dopo la partita con la Fiorentina il tecnico di Setubal ha rimarcato l’importanza di uno come Dybala, che contro i viola è uscito quasi subito a causa di un problema al flessore.

Migliorano le condizioni di #Dybala: l’obiettivo della #ASRoma è averlo il 30 dicembre per la sfida contro la Juventus. Lavoro no-stop per farcela, Paulo non avverte più dolore al flessore ed è pronto ad aumentare i carichi di lavoro. Sul @CorSport pic.twitter.com/q7fpn5b6pT — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) December 20, 2023

“Con lui in campo la Fiorentina non riusciva a pressare”, ha detto Mourinho. La sua assenza peserà tantissimo nel match con il Napoli, ma il giocatore a quanto pare sta facendo di tutto per recuperare in vista della Juventus. Sì, vuole esserci contro la sua ex squadra, che l’ha amato e coccolato per sette anni, dal 2015 al 2022, prima della burrascosa separazione con la questione rinnovo. Secondo il Corriere dello Sport le sue condizioni stanno migliorando giorno dopo giorno e non è utopico vederlo in campo contro la Signora nell’ultima partita del 2023.