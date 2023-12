Dalla Juventus al Napoli: sì al prestito con obbligo di riscatto

Continuano ad essere tanti i rumors di calciomercato che riguardano le mosse della Juventus in questo periodo dell’anno.

Manca ormai soltanto una partita da disputare al gruppo di Massimiliano Allegri per chiudere l’anno solare. È stato un 2023 che i bianconeri hanno vissuto in modo molto altalenante tra gioia e delusioni. Con tanta voglia però di regalare delle grandi soddisfazioni alla tifoseria.

La Juventus non vuole perdere contatto dall’Inter capolista e per questo motivo proverà a portare a casa il successo pieno contro il Frosinone sperando in un passo falso da parte dei nerazzurri. Il duello è comunque destinato a continuare nel corso del 2024, con i ragazzi di Allegri che ad ogni modo sono chiamati a tagliare il traguardo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo fondamentale da raggiungere non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico, visti gli introiti che il torneo garantisce.

Juventus, sì degli Spurs per il prestito di Hojbjerg. Ma c’è anche il Napoli

Gennaio è ormai dietro l’angolo e il primo mese del nuovo anno sarà anche quello in cui riapriranno ufficialmente le trattative di calciomercato. I bianconeri sono attesi come sicuri i protagonisti in virtù del fatto che c’è la necessità di apportare delle modifiche all’organico attuale.

La necessità primaria della Juventus è quella di reperire almeno un nuovo centrocampista che possa essere un’alternativa da schierare per mister Allegri. Anche numericamente a centrocampo sono in pochi e dunque si interverrà in quel reparto. Tra i tanti nomi che si sono fatti nel corso delle ultime settimane c’è anche quello di Hojbjerg del Tottenham. Il mediano sarebbe un elemento gradito all’allenatore juventino e – stando a quando dichiarato dal giornalista Gianluca Di Marzio – gli Spurs avrebbero aperto alla possibilità di prestare il calciatore ai bianconeri, con obbligo di riscatto. Bianconeri che però devono ancora decidere qual è il loro obiettivo primario per rinforzare la linea mediana. E devono fare i conti anche con la concorrenza di un Napoli che pure sta cercando un nuovo centrocampista.