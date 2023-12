Prestito con diritto di riscatto: Vlahovic dice addio alla Juve, ecco il nuovo 9

Prestito con diritto di riscatto: Vlahovic potrebbe salutare la Juventus. E Giuntoli ha già in mente quello che potrebbe essere l’erede del serbo

Un addio imminente. Forse anche nel mese di gennaio anche se, oggettivamente, non appare una cosa così semplice e soprattutto non sembra proprio un’idea geniale, anche per la formula. Ma quello che sarà ancora è tutto da scoprire, e clamorosamente anche Vlahovic a quanto pare potrebbe salutare la Juve nella finestra di gennaio.

A spiegarlo ci ha pensato Michele Fratini, che ha parlato a Rai Sport durante la trasmissione Calcio Totale. Con una destinazione già deciso per il serbo classe2000 che i bianconeri hanno preso dalla Fiorentina. E soprattutto anche con una formula ben delineata: “Futuro Vlahovic? A gennaio nessuno vuole spendere tanto, l’unica soluzione sarebbe il prestito con diritto di riscatto. Dove? In Francia, al Psg eventualmente, che aveva già sondato il terreno. C’è rapporto tra i due club”.

Calciomercato Juventus, trovato l’erede di Vlahovic

Insomma, in casa Juventus a quanto pare si profila anche un gennaio bello caldo sul mercato, a differenza di quelle che saranno le temperature torinesi. E Giuntoli cosa farà? Ha già un erede? A quanto pare sì.

“I tifosi hanno osannato Vlahovic per non far arrivare Lukaku. Ad ogni modo, Giuntoli sta guardando diversi profili, uno dei quali è Guirassy” ha aggiunto Fratini, che quindi ha parlato dell’attaccante dello Stoccarda, nel mirino anche delle big inglesi – e in Italia sondato anche dal Milan e dalla Roma – che ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro ma che per quello che ha fatto vedere fino al momento sicuramente vale di più. I piani quindi in testa alla Juventus sembrano essere delineati, anche se, a sensazione, un’operazione del genere si potrebbe fare in estate più che a gennaio.