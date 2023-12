La Juventus cede due attaccanti, scambio in Serie A: è storia

Due attaccanti via dalla Juventus, Vlahovic tra gli indiziati. Giuntoli offre Miretti come contropartita per il gioiello della Serie A

Ci avviciniamo alla stretta finale della Juventus prima dell’inizio del calciomercato di gennaio che potrebbe rivelarsi molto attivo per la squadra di Allegri.

Il nome di Kalvin Phillips sta tenendo banco in casa Juventus in vista del mercato invernale che si aprirà il 2 gennaio 2024. Gli altri nomi caldi in ottica centrocampo sono Andrea Colpani del Monza e Lazar Samardzic dell’Udinese, se pur il preferito di Cristiano Giuntoli rimanga Teun Koopmeiners, perno del centrocampo dell’Atalanta. Il giornalista Gianni Visnadi ha parlato a Radio Radio, soffermandosi sul mercato della Juventus, in particolare sul possibile assalto a Colpani. Per arriva al gioiello del Monza la Vecchia Signora potrebbe inserire il cartellino di Fabio Miretti: “Mi sembra un affare strano, ad oggi ci guadagnerebbe di più Allegri. Un affare solo per la Juventus”.

Juventus, Miretti contropartita per Colpani. Vlahovic? “La Juventus deve vendere due attaccanti”

In merito alla situazione è intervenuto anche il collega giornalista Furio Focolari che ha spezzato una lancia a favore di Fabio Miretti.

“Miretti è sottovalutato, dall’ottavo posto in giù giocherebbe in qualsiasi squadra del nostro campionato. Farebbe in titolare in dodici squadre su venti della Serie A. Sicuramente ha bisogno di crescere ma è assolutamente un buon prospetto. Colpani è davvero forte forte ma mi chiedo dove giocherebbe nello scacchiere di Allegri“. Anche Tony Damascelli è intervenuto a Radio Radio, facendo il punto della situazione sulle operazioni in uscita della Juventus: “Miretti ha bisogno di giocare e vi garantisco che andrà altrove. La Juventus deve vendere uno o due attaccanti“. Il riferimento a Dusan Vlahovic è velato ma abbastanza palese. L’ex Fiorentina ha una valutazione di circa 70-80 milioni di euro e non è sicuramente incedibile per la dirigenza. Anche il futuro di Federico Chiesa è un tema attuale per la Juve ma in questo caso il nazionale azzurro sembra avere più chance di rimanere a Torino. Non è escluso che insieme a Vlahovic possa partire uno tra Kean e Milik. Il primo valutato circa 30 milioni, il secondo 15. Oltre alle richieste per Matias Soulé e Samuel Iling-Junior, c’è anche da tenere conto dei corteggiamenti per Kenan Yildiz, altro prodotto della Next Gen.