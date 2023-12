Clamoroso RAI: Vlahovic-Juventus, addio in prestito

Clamoroso RAI, si ritorna a parlare di una possibile cessione dell’ex centravanti della Fiorentina: “È il più interessato”.

Massimiliano Allegri pretende una prestazione convincente da parte dei suoi nella trasferta di Frosinone. La Juventus vista all’opera a Marassi gli è piaciuta solo in parte. O meglio, solo a tratti, visto che nel secondo tempo il calo c’è stato. I bianconeri in Ciociaria dovranno restare concentrati per tutti i novanta minuti perché portare a casa i tre punti è indispensabile dopo essere finiti a -4 dall’Inter.

L’allenatore livornese sembra avere le idee chiare sulla formazione da mandare in campo sabato nella penultima partita del 2023. Ci sarà sicuramente Adrien Rabiot, uno dei suoi pupilli, rimasto addirittura in tribuna contro il Genoa a causa di un problema muscolare. Il tecnico, nonostante la sua importanza nello scacchiere bianconero, ha preferito rinunciarvi per evitare che il suo infortunio potesse peggiorare. Gli unici indisponibili, dunque, dovrebbero essere De Sciglio e Kean, oltre a Pogba e Fagioli, rispettivamente sospeso e squalificato. Davanti andrà in scena il solito ballottaggio tra Dusan Vlahovic e Arek Milik: il serbo è ovviamente favorito sul polacco, anche se il suo rendimento continua ad essere deludente. Da uno come lui ci si aspetta di più.

Clamoroso RAI, Paganini: “Il PSG è il club più interessato”

L’ultimo gol di Vlahovic con la maglia bianconera risale ormai ad un mese fa, quando bucò la difesa dell’Inter nel big match con i nerazzurri, servito egregiamente da Chiesa.

Ma quello dell’ex Fiorentina è finora un bottino insufficiente, al netto degli infortuni che come lo scorso anno l’hanno limitato. Si torna inevitabilmente a parlare di una sua eventuale cessione all’estero. Sulle sue tracce ci sarebbe sempre quel Psg che aveva chiesto informazioni anche in estate. Si è pensato anche di cederlo in prestito con diritto ed obbligo di riscatto – ha spiegato il giornalista Rai Paolo Paganini ai microfoni di TvPlay – soprattutto per quanto riguarda il PSG. Il club francese, infatti, sembra essere quello più interessato, anche se è un’operazione difficile da costruire. Ad oggi, diciamo, Vlahovic è ancora stabile a Torino. La Juve è molto impegnata in entrata per il centrocampo”.