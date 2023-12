Incontro a Montecarlo: colpo Juventus Galactico

Incontro a Montecarlo, ecco il sogno nel cassetto di Giuntoli per giugno: l’idea di giocare in Serie A lo stuzzica.

Il calciomercato sta tornando. E con esso anche i sogni dei tifosi, i quali come ogni anno si augurano che la propria squadra sia tra le grandi protagoniste della sessione dei trasferimenti. Gli aficionados bianconeri si aspettano che il club batta un colpo dopo che la scorsa estate, per ovvi motivi di bilancio, la Juventus è rimasta a guardare, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in entrata.

Cristiano Giuntoli in questi mesi si è dato parecchio da fare, cercando di capire cosa serva a Massimiliano Allegri per continuare lottare per il tricolore. Il tecnico livornese nella prima parte della stagione ha avuto problemi in particolar modo a centrocampo, dove sono pesate le assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, appiedati rispettivamente dalla vicenda doping e da quella delle scommesse. Ma più in generale la coperta è corta nella zona nevralgica del campo. Ed è per questo che l’ex direttore sportivo del Napoli nelle prossime settimane farà di tutto per portare a Torino un centrocampista di livello.

Incontro a Montecarlo, la Juve sulle tracce di Kroos

Tutti gli indizi conducono a Kalvin Phillips, mediano del Manchester City che con Guardiola sta trovando pochissimo spazio. La Juve sta lavorando da tempo all’operazione ma la concorrenza è nutrita e non sarà semplice arrivare all’ex Leeds, ormai fuori dalle rotazioni dell’allenatore catalano.

Giuntoli, però, ha messo nel mirino anche diversi parametro zero. Vale a dire quei giocatori che a giugno lasceranno gratis i loro rispettivi club dopo che non è stato trovato alcun accordo per il rinnovo. Tra i sogni del responsabile dell’area tecnica bianconera ci sarebbe anche un top come Toni Kroos. A confermarlo è il giornalista Rai Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di TvPlay. “Alcuni amici fidati a Monte Carlo mi hanno detto che c’era stato un nuovo contatto tra la Juve e l’agente di Kroos – ha spiegato Paganini – Lui ha sempre detto di voler chiudere la carriera con il Real Madrid, ma l’idea di giocare in Italia lo sta stuzzicando. Questa situazione va monitorata per giugno”.