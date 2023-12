Marialuisa Jacobelli, il primo piano stende i fan: così è troppo

Marialuisa Jacobelli se la spassa al Bernabeu e regala ai follower una vista mozzafiato sul suo décolleté esplosivo: si salvi chi può.

Qualche tempo fa il tabloid britannico The Sun si è riferito a lei definendola la Kim Kardashian d’Italia. E non hanno tutti i torti gli inglesi, perché seppur con le dovute differenze è vero che Marialuisa Jacobelli è esplosiva e bombastica tanto quanto la beniamina di Los Angeles.

Le sue curve ricordano molto quelle della popolarissima socialite che al di là dell’Oceano, ma non solo, è una vera e propria star. La splendida Marialuisa, però, figlia del giornalista Xavier, ha una marcia in più: la passione che mette in ciò che fa. Per ovvie ragioni è cresciuta a pane e pallone ed è per questo che oggi, in Italia, è una delle massime esperte in materia di calcio e, più in generale, di sport. Il che, unito al suo corpo da paura, fa di lei la donna perfetta. Quella che tutti i calciofili vorrebbero avere al proprio fianco.

Non sappiamo se qualcuno abbia l’onore di starle accanto, essendo lei un tipo molto riservato e attento a tenere per sé i dettagli riguardanti la propria vita privata. Sappiamo però, in compenso, che fuori dalla sua porta c’è una fila lunga così di fan che sarebbero disposti a tutto, pur di scucirle un appuntamento. E sappiamo un’altra cosa ancora: che nel suo lavoro, cioè, è bravissima.

Marialuisa Jacobelli scatena il panico sui social: scollatura esagerata

Marialuisa Jacobelli ha saputo canalizzare la sua passione per il calcio nel modo giusto e fare di essa il cuore pulsante della sua carriera. Oggi è una giornalista di fama nazionale, lavora a Sportmediaset ed è, senza ombra di dubbio, uno dei personaggi più apprezzati del panorama sportivo.

Ogni volta che pubblica qualcosa sui social, inizia una vera e propria corsa al like e al commento. I follower la sommergono letteralmente di belle parole, quando riescono a trovarne, s’intende. Perché è difficile mantenere la concentrazione e mettere in moto il cervello quando, in effetti, ci si ritrova dinanzi alle sue curve.

Com’è successo nelle scorse ore, tanto per fare un esempio, quando Marialuisa ha pubblicato una foto fantastica scattata a Madrid, direttamente dallo stadio Bernabeu. Indossava un abito molto scollato, motivo per il quale il primo piano, che focalizza l’attenzione sul suo incantevole décolleté, è assolutamente ipnotico. Indimenticabile.