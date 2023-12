Addio Inter, tempesta Juventus: firma a gennaio e contratto pronto

Calciomercato Juventus, addio Inter, i bianconeri hanno fatto forse il passo decisivo per il nuovo innesto. Il contratto è pronto

La Juventus fa sul serio e vuole bruciare l’Inter. E vuole soprattutto piazzare l’innesto nel prossimo mese di gennaio non dando in questo modo, e almeno in questo caso, la possibilità ai nerazzurri di rinforzarsi. Colloqui avviati, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, da parte dei dirigenti bianconeri.

Il sorpasso potrebbe essere stato messo a segno nella corsa che porta al difensore portoghese del Lille Tiago Djalò, con Giuntoli pronto al colpo nel prossimo mese di gennaio anche per battere la concorrenza dei nerazzurri ma non solo, visto che il nome del giocatore è scritto sul taccuino di molti club non solo italiani ma anche europei. E ci sono già le cifre di quello che potrebbe quindi essere un accordo davvero imminente.

Calciomercato Juventus, il contratto di Djalò

Un ingaggio che a quanto pare si potrebbe aggirare intorno ai 2-3milioni di euro all’anno per il difensore classe 2000 che ha un contratto fino al 2024 con i francesi, quindi in scadenza: un colpo low-cost, uno di quelli che Giuntoli sembra essere in grado di fare dando uno schiaffo a Marotta, che nel corso della sua carriera da dirigente si è sempre dimostrato un maestro sotto questo aspetto e anche quando era alla Juventus lo abbiamo visto.

Djalò quindi potrebbe essere il primo innesto bianconero del mercato invernale. Può giocare in tutte le posizioni della difesa anche se principalmente il meglio lo dà nel momento in cui viene schierato centrale. E anche la duttilità fa gola al club bianconero, che con un solo uomo potrebbe coprire diverse zone del campo. Vedremo. Sarebbe sicuro un segnale importante.