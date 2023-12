Allegri ha detto no, la Juventus è ingabbiata: salta l’affare

Calciomercato Juventus, adesso, l’affare sembra poter saltare anche perché non c’è l’accordo con il mister: i dettagli dell’operazione.

Il centrocampista del Manchester City, Kalvin Phillips, è al centro di una corsa ai trasferimenti con “più di tre” opzioni disponibili per porre fine alla sua lotta per il tempo di gioco e mantenere vive le sue speranze di un posto nella squadra inglese per Euro 2024.

Phillips, che è giunto all’Etihad Stadium da Leeds per 43 milioni di sterline 18 mesi fa, è attualmente alla ricerca di opportunità per ottenere più minuti in campo. Il capo Pep Guardiola sembra non aver sfruttato appieno il talento del giocatore, che ha totalizzato appena 89 minuti in quattro apparizioni in Premier League questa stagione. La finestra di trasferimento di gennaio offre a Phillips la possibilità di lasciare il Manchester City in prestito, e più di tre club sono attualmente interessati a garantirsi la sua firma. La Juventus, secondo ‘The Athletic’, ha già manifestato il suo interesse per il centrocampista inglese di 28 anni, mentre il Newcastle sta valutando una mossa per sostituire Sandro Tonali. Anche il Crystal Palace della Premier League ha dimostrato interesse, ma non è l’unico club coinvolto, anche se non sono stati ancora resi noti. Tuttavia, il mister Allegri, non sembra interessato al tipo di giocatore e per questo motivo, adesso, l’opzione potrebbe saltare definitivamente nonostante la vicinanza delle parti.

Operazione a rischio: Allegri non lo vuole

Le trattative tra il Manchester City e la Juventus sono già in corso, con ESPN che riporta che il passaggio del giocatore alla Serie A è in fase avanzata. I dettagli del trasferimento, tuttavia, devono ancora essere definiti, ma la Juventus spera di assicurarsi Phillips in prestito fino alla fine della stagione, ma un ostacolo potrebbe essere dovuto, come già anticipato poc’anzi, dalla volontà di mister Allegri che non sembra molto convinto del tipo di giocatore in questione. Dunque, le scelte tattiche potrebbero essere, in un certo senso, cruciali per la scelta del centrocampista del futuro.

Il giocatore stesso sembra determinato a cercare nuove opportunità e ha dichiarato: “So che ho bisogno di giocare e competere ogni fine settimana. Dovrò prendere una decisione sul mio futuro nei prossimi mesi. Gareth [Southgate] dice solo che per me mantenere il mio posto devo giocare. Questo è quello che voglio fare. Voglio giocare a calcio e voglio giocare il più possibile. E’ qualcosa a cui devo pensare. Spero che la mia occasione arrivi, ma se non lo farà, allora devo prendere anche altre decisioni“. Ora aspettiamo di capire quale sarà la prossima destinazione.