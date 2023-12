Antonio Conte cala la tripletta: nuova panchina, Juventus sentenziata

Calciomercato Juventus, l’ex Antonio Conte pronto a ripartire con una tripletta, davvero, considerevole. Tutti i dettagli del caso.

In un periodo di speculazioni e incertezze sul futuro, tre prestigiosi club italiani – AC Milan, Roma e Napoli – sono attualmente coinvolti in una competizione serrata per assicurarsi i servizi dell’esperto allenatore Antonio Conte come loro prossimo comandante tattico.

Il calcio italiano, noto per la sua intensità e competitività, potrebbe presto assistere a una danza avvincente tra allenatori nell’estate del 2024, con il nome di Conte che risuona con forza in questo contesto. Nella corsa per Antonio Conte, in pole c’è: 1. AC Milan: A Milano, la lotta per la panchina rossonera sembra essere in pieno svolgimento. Con Stefano Pioli a un bivio, la decisione tra l’artefice dell’ultimo scudetto del Milan nel 2022 e il rinomato Antonio Conte si preannuncia un faccia a faccia cruciale. Le scommesse sono aperte, con entrambi gli allenatori quotati a 4.00. Ma la competizione non si ferma qui, poiché sul ring entrano anche i giovani e ambiziosi ‘Raffaele Palladino’ e ‘Thiago Motta’, con quotazioni di 6.00.

Conte ritorna in Serie A: tre big lo vogliono