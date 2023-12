Grave infortunio e nuovo ribaltone: la Juve trema sul serio

Il Barcellona ha scelto il sostituto di Gavi per gennaio e punta un big della Juventus: Allegri trema

Il calciomercato di gennaio sarà una grande occasione per la Juventus ma potrebbe rivelarsi anche un rischio, viste le tante richieste per alcuni giocatori bianconeri.

Le tante richieste dall’Inghilterra per Matias Soulé e Samuel Iling-Junior potrebbero portare i due talenti bianconeri lontano da Torino già a gennaio. Anche Kenan Yildiz è richiesto e la dirigenza bianconera sta valutando l’eventuale formula della sua cessione. Ci sono poi quei big che continuano ad essere molto ambiti in chiave mercato, da Federico Chiesa a Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot. Nelle ultime ore in Spagna sono circolate alcune indiscrezioni di mercato che riguardano proprio la Juventus. Come riportato dal diario ‘Sport‘, il Barcellona avrebbe inserito anche Adrien Rabiot in cima alla lista delle preferenze per sostituire Gavi.

Juventus, Rabiot in cima alla lista del Barcellona per sostituire Gavi

Il Golden Boy 2022 spagnolo ha rimediato la rottura del legamento crociato durante un impegno con la nazionale.

Un infortunio che lo terrà fuori tutta la stagione e che lo costringerà a saltare l’Europeo 2024. Il club catalano ha bisogno di un rinforzo di spessore per portare avanti il doppio obiettivo, campionato e Champions. Rabiot è una delle prime scelte della dirigenza blaugrana e, alla luce del contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2024, potrebbe rivelarsi un’operazione più che fattibile. La dirigenza bianconera non ha ancora trovato l’accordo con l’agente-mamma del giocatore e, come accaduto già l’anno scorso, la trattativa potrebbe andare per le lunghe. Xavi sente il profumo di colpo a parametro zero, un pò come accaduto due estati fa con Kessié, in scadenza col Milan. Come sottolineato da calciomercato.it, Rabiot non è l’unico nome nel radar del Barcellona che sta pensando anche a Marco Verratti. Il centrocampista della nazionale in estate è approdato in Arabia Saudita ma valuterebbe volentieri una nuova esperienza in Europa.