Elisabetta Gregoraci, doppio senso a luci rosse: la sfida è piccante

Elisabetta Gregoraci, vacanze senza freni nella splendida Malindi: il doppio senso ha fatto arrossire tutti.

Il sole, il mare, le spiagge incontaminate, le temperature clementi e, attorno a lei, due delle persone che più ama al mondo. Da una parte il figlio Nathan Falco, dall’altra l’ex marito Flavio Briatore, al quale è rimasta per ovvie ragioni legatissima nonostante la decisione di prendere due strade diverse e di separarsi.

Il Natale Elisabetta Gregoraci lo trascorrerà in Kenya, nel resort di lusso appartenente, appunto, all’imprenditore con cui è stata sposata per poco meno di un decennio. E da lì, da quel paradiso che sta postando ogni giorno una raffica di contenuti da restarci di sasso. Perché potete solo immaginare che tipologia di outfit stia sfoggiando la splendida showgirl di origini calabresi durante questa vacanza al caldo. Praticamente, l’ex lady Briatore è in bikini dalla mattina alla sera, con buona pace dei follower, che si stanno letteralmente perdendo dentro le sue curve da capogiro e i ritratti a figura intera.

A Malindi, insomma, dove il cielo è sereno e la colonnina del mercurio segna 31 gradi, la bella Elisabetta se la sta spassando un mondo. E anche i suoi fan, per la verità, che grazie a questa fuga natalizia in Kenya avranno la possibilità di vederla in costume in un periodo dell’anno in cui, invece, avrebbe indossato solo cappotti, sciarpe e guanti. Ci abbiamo guadagnato un po’ tutti, insomma.

Elisabetta Gregoraci, il selfie dall’alto non lascia dubbi

Gli scatti in bikini, in ogni caso, erano solo l’inizio. Non sapevamo ancora quante e quali sorprese la Gregoraci potesse riservarci nel prosieguo di questa sua vacanza di fine anno nella splendida Malindi.

Tra le varie attività proposte dal resort, il gioco delle bocce resta uno dei più gettonati, perché particolarmente adatto alla sabbia. E quindi, Elisabetta non ha potuto sottrarsi al dovere di giocare a sua volta. Solo che, prima di dare il via alla sfida, si è lasciata andare ad un doppio senso a luci rosse.

“Vogliono sfidarmi a bocce… Che la sfida abbia inizio”, c’è scritto nella didascalia che accompagna un selfie in bikini. Una foto scattata dall’alto che ci regala una prospettiva privilegiatissima del suo lato A.