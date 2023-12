Frosinone-Juventus, Allegri annuncia un’assenza pesantissima: “Fastidio al tendine”

Frosinone-Juventus, alla vigilia del match di Serie A, in una trasferta da non sottovalutare per i bianconeri, ha parlato mister Allegri.

Domani ci sarà un’altra importante gara per i ragazzi di Allegri. La trasferta di Frosinone dirà molto sul proseguo della Juventus che, come già anticipato, non può sbagliare una partita così importante per agganciare nuovamente la classifica.

In conferenza stampa, Allegri ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti. Ecco cosa ha detto:

Trasferta insidiosa? Insidiosa per vari motivi, è l’ultima prima di Natale, la settimana delle feste c’è un clima diverso. Dobbiamo, domani, giocare con attenzione e concentrazione. 2 cosa, la squadra ha perso solo contro il Napoli in casa. Terza cosa, hanno vinto benissimo a Napoli, si propongono: e sono in un momento molto positivo.

Vlahovic titolare? Non ho ancora deciso perché sono rimasti in tre. Chiesa ha sentito un fastidio al tendine, quindi non era sereno dunque lo abbiamo lasciato a casa. Dico già che non sarà nulla di grave ma non lo potevamo portare.

Come sta Rabiot, centrale domani e Milik? Rabiot è a disposizione, domani gioca. Milik ha giocato meno ma quando viene chiamato in causa è sempre determinante. Gioca in area ma anche fuori, gestisce sempre palloni importanti. Sono molto contento per lui, per noi è molto importante.

Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge stanno facendo bene, ma non mi stupisce, a Frosinone c’è una società, un direttore sportivo e un allenatore molto bravi, una situazione ideale per il percorso di crescita dei ragazzi, di cui sono molto contento

Superlega, un commento? Non credo che sia opportuno parlare di queste tematiche, soprattutto io. Se ne occuperanno Ferrero e Scanavino.

Fare bilancio adesso? Dobbiamo arrivare al 7 gennaio e poi vedere quanti punti abbiamo fatto. L’obiettivo è sempre arrivare in Champions, cioè nelle prime quattro.

Multa che ho preso? Parlare di cosa è successo, non ha senso, ho pagato la multa. Yildiz sta bene ed è la cosa più importante. Bisogna migliorare la percentuale realizzativa in generale.

Weah domani? Sta meglio, non è ancora pronto per giocare la partita intera ma è venuto avanti di minutaggio.

Il campionato è lungo, dobbiamo guardare le squadre dietro. Dobbiamo vincere, vincendo rimarremo più vicini all’Inter, ricordiamolo che loro sono i favoriti per lo scudetto e poi ci sono anche altre squadre. Dobbiamo essere concentrarti e gestire momenti di difficoltà.

Chiellini dirigente? Abbiamo un rapporto importante, Giorgio ha smesso ora, è venuto a trovarci e ora, penso che lui stia valutando cosa fare in futuro. Deve capire cosa vuole fare da grande