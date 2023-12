Prestito con obbligo di riscatto: Juve sbloccata, affare da 25 milioni

Domani c’è un impegno di campionato molto delicato per la Juventus che dovrà vedersela contro il sorprendente Frosinone.

Una partita da non sottovalutare assolutamente quella che attende i bianconeri e mister Allegri contro la formazione allenata da Di Francesco. Entusiasmo a mille in casa a Frosinone infatti dopo la clamorosa vittoria ottenuta sul campo del Napoli, con conseguente accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

La Juventus sa benissimo di non poter lasciare dei punti per strada se vuole poter competere con l’Inter per la vittoria dello scudetto. Una missione che al momento sembra davvero complicata visto il gap esistente tra le due rose. Proprio per questo motivo i tifosi si attendono molto dal calciomercato di gennaio che riaprirà ufficialmente i battenti tra qualche giorno. I bianconeri hanno la necessità di trovare dei rinforzi per la seconda parte della stagione ma strizzano l’occhio anche possibile affari in vista dell’estate.

Juventus, fissato il prezzo per Hojbjerg

Quel che comunque pare certo è che nei prossimi giorni Giuntoli cercherà di stringere per portare fin da subito alla corte di Allegri un nuovo centrocampista. Magari anche due, molto dipenderà da quel che accadrà anche sul fronte delle cessioni. Di sicuro sono tanti i profili che la Juve sta seguendo, calciatori anche con caratteristiche diverse.

Tra questi c’è anche il mediano del Tottenham Hojbjerg. Che è vero che gioca spesso con gli Spurs, ma il più delle volte parte dalla panchina. “Football Insider” ha spiegato che il Tottenham a gennaio pensa ad una cessione a titolo definitivo per il danese o al massimo un prestito con obbligo di acquisto. Fissando il prezzo richiesto in circa 20 milioni di sterline, ovvero circa 25 milioni di euro. Prima però gli inglesi dovranno trovare un sostituto a centrocampo. Ad ogni modo questo pare essere un assist per la Juventus e per le altre squadre interessate.