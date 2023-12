Calciomercato Juventus, boomerang Giuntoli: via per 100 milioni

Calciomercato Juventus. Dal mercato di gennaio la Juventus si attende qualcosa di importante, non soltanto in entrata ma anche in uscita.

Cristiano Giuntoli ha voglia di regalare qualcosa di importante alla sua Juventus. La stagione sta procedendo come meglio non si potrebbe e come tanti non avrebbero nemmeno sperato soltanto l’estate scorsa.

L’obiettivo è sempre quello, non cambia e non occorre nemmeno menzionarlo più. L’importante è assicurarselo il prima possibile in maniera da poter programmare in anticipo, e con maggiore tranquillità, la stagione prossima: la numero uno targata Giuntoli.

A gennaio intanto si farà il possibile per giungere ad un centrocampista. L’inglese del Manchester City, Kalvin Phillips, sembra che si stia avvicinando alla Juventus, ma la società bianconera monitora anche altri obiettivi.

Sul centrocampista della nazionale inglese vi sono anche altri prestigiosi club della Premier League, per cui è meglio essere prudenti e avere subito delle alternative valide e pronte. Il mercato della Juventus viaggia, però, sempre, per necessità, su due binari paralleli.

Entrate e uscite si scambiano, si sovrappongono, si intrecciano in maniera sempre più stretta. E se l’obiettivo in entrata, perlomeno a livello di reparto, è ormai chiaro, anche per quanto riguarda le uscite il nome di Samuel Iling Junior è il più papabile.

Prima di una clamorosa notizia…

Potrebbe accadere a gennaio

Quando si parla di grandi nomi della Juventus che potrebbero lasciare la società bianconera per fare cassa si pensa subito a Vlahovic, a Bremer e soltanto in ultimo a Chiesa.

Federico Chiesa rappresenta infatti il prototipo perfetto del giocatore della Juventus: forte, italiano, ancora giovane, nazionale azzurro. In questa stagione ha messo nel dimenticatoio due anni difficili dove un grave infortunio, e i suoi postumi, hanno condizionato pesantemente il rendimento del figlio d’arte.

I tifosi della Juventus lo hanno eletto da subito loro beniamino perché Chiesa in campo impersonifica al meglio il motto bianconero #fino alla fine e il solo pensiero di vederlo partire sarebbe molto più che doloroso. Perché Chiesa può davvero partire, addirittura già a gennaio, come ci informa sportitalia.it.

La minaccia si chiama Liverpool e Chiesa è una richiesta esplicita del tecnico dei Reds, Jurgen Klopp. Il club inglese potrebbe infatti perdere a breve il suo campione, Momo Salah e il tecnico tedesco lo vorrebbe rimpiazzare con l’attaccante bianconero. Gli arabi pagheranno caro il fuoriclasse egiziano e il Liverpool potrebbe investire la somma per acquistare Federico Chiesa.

Sul tavolo di Giuntoli potrebbe arrivare un’offerta da 100 milioni di euro! A quel punto i cancelli della Continassa si spalancherebbero. Automaticamente.