Doccia gelata Juventus: out per infortunio, cambio obbligato

Frosinone-Juventus, Allegri costretto a varare un cambio obbligato: fuori per infortunio, ha chiesto subito l’intervento dello staff sanitario.

Partenza con il botto per la Juventus, che ha sbloccato subito la gara dello Stirpe grazie alla perla di Kenan Yildiz, che ha trovato il suo primo gol con la maglia bianconera alla prima da titolare. Non mancano, però, le cattive notizie per Allegri.

Fermatosi al 27′, Alex Sandro è stato costretto ad uscire. Il difensore brasiliano, schierato titolare dopo una lunga assenza, si è prima accasciato a terra e poi, sulle sue gambe, si è avviato in panchina. Sospetto problema muscolare alla coscia per il difensore della Juventus, le cui condizioni verranno chiaramente valutate nelle prossime ore. Non è escluso che l’ex difensore del Porto risulti indisponibile per la prossima sfida contro la Roma.