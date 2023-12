Formazioni ufficiali Frosinone-Juventus, Yildiz dal 1′: esclusione eccellente

Manca poco al fischio d’inizio della gara odierna, una trasferta da non sbagliare per i bianconeri. Ecco chi scenderà in campo.

Una partita, in un certo senso, essenziale. I ragazzi di Allegri, oggi, incontreranno un Frosinone che sta macinando tanti punti in casa e, quindi, l’allerta sarà massima.

Allegri per l’occasione schiererà una formazione ‘inedita’ con il giovanissimo ‘enfant prodige’ dal primo minuto. Andiamo, in dettaglio, a scoprire quale sarà la formazione che scenderà in campo oggi pomeriggio contro il Frosinone.

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik.

Come si può evincere dagli undici in campo, la Juventus, punterà tutto sul giovane prodigio Yildiz. Il giovane è un predestinato e i risultati sono convincenti. Oggi avrà l’occasione di mettersi in mostra in una sfida che sarà fondamentale per diversi motivi. La Juventus, come già anticipato poc’anzi, oggi dovrà dare una grande dimostrazione di fiducia nei propri mezzi ma anche cercare di ottenere un risultato convincente. Come sappiamo la posta in gioco è tanta e i punti che la separano dalla testa della classifica sono pochi. L’Inter capolista è la squadra da battere e, di conseguenza, la Juventus dovrà cercare di ottenere il massimo risultato anche se non sarà semplice. Appuntamento previsto per l’orario di pranzo, alle 12.30.