Numero 10 sotto l’albero: la Juventus ha messo la stella, boom Giuntoli

Si lavora sempre solo su più fronti in casa Juventus, con vista sul nuovo anno che ormai del resto è alle porte.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri oggi all’ora di pranzo scenderà in campo per affrontare il Frosinone in una partita nella quale i bianconeri hanno davvero tutto da perdere. Una sfida insidiosa visto l’entusiasmo che c’è in casa della formazione allenata da Eusebio Di Francesco.

Nel Frosinone militano tanti giovani di proprietà del club bianconero che vorranno senz’altro mettersi in luce pregustando un futuro a Torino. Mentre Chiesa e compagni pensano agli impegni sul campo, la dirigenza invece sta lavorando sui possibili acquisti da effettuare nel corso della prossima sessione di calciomercato. Manca soltanto qualche giorno all’inizio della riapertura ufficiale delle trattative e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarà chiamato a stringere nuovi accordo per regalare ad Allegri quei giocatori dei quali ha bisogno per poter puntare in alto.

Juventus, si stringe per Sudakov: Giuntoli in missione

I dirigenti bianconeri hanno stilato una lista di potenziali colpi per il futuro. Futuro che potrebbe non essere in fondo così distante. Si lavora infatti sia per rinforzare la rosa in questa stagione, sia per pianificare le mosse da fare in vista del prossimo campionato.

Per adesso Giuntoli si concentrerà sulle priorità. Quella di portare alla corte di Allegri quei giocatori in grado di elevare lo spessore tecnico della squadra attuale. In modo da consentirgli di duellare magari con l’Inter per il tricolore. Come scrive Tuttosport la Juventus ora vuole andare in pressing su Sudakov e nei prossimi giorni verrà fatto un nuovo tentativo per il gioiello classe 2002 dello Shakhtar. Confidando nel fatto che il calciatore ha da poco cambiato agenti. Il suo futuro sarà presto in Italia? Una ipotesi che pare essere davvero probabile.