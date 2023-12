Milik-Yildiz-Vlahovic, Allegri ha sciolto le riserve: botto Juventus

Tutto pronto ormai per la sfida odierna che la Juventus dovrà disputare. All’ora di pranzo si sfida il Frosinone di Di Francesco.

Non una partita semplice quella che attende la squadra di mister Allegri. I gialloblu sono reduci dalla clamorosa vittoria di Napoli con la quale hanno eliminato i partenopei dalla Coppa Italia. Entusiasmo a mille dunque per un gruppo giovane, che gioca bene e che si sta togliendo grandi soddisfazioni.

Il match di oggi dunque potrebbe rappresentare una vera e propria buccia di banana sulle ambizioni di una Juventus che vuole festeggiare il Natale in serenità con i suoi tifosi. Consapevoli che c’è ancora tanta strada da fare nell’anno che verrà. Perché è logico che i bianconeri vogliono rimanere a lottare per le posizioni che contano, magari per quello scudetto che al momento pare essere un sogno. Ma chissà che il mercato non possa riavvicinare la Juve all’Inter.

Juventus, fuori Vlahovic: giocano Milik e Yildiz

Nel frattempo però meglio pensare al Frosinone e concentrarsi sul match che verrà disputato alle ore 12.30. C’è grande attesa per questa contesa, con le ultime indiscrezioni sulla formazione bianconera che sorprendono un po’ tutti. Mister Allegri ha ancora qualche ora per, eventualmente, cambiare idea. Ma la decisione pare presa.

E riguarda l’attacco, dove a sorpresa non giocherà Dusan Vlahovic dal primo minuto. Al suo posto il tecnico è intenzionato a schierare Milik. Ma non solo, perché al fianco del polacco ci sarà una chance per il gioiellino Yildiz. Il turco avrà dunque l’opportunità di mettersi in mostra in un duello a distanza con l’altro talento di proprietà Juve, Soulè. Il resto della formazione? Szczesny tra i pali, protetto da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo Cambiaso e Kostic saranno di due esterni, con McKennie, Locatelli e Rabiot in mezzo. Fondamentale il recupero del mediano francese, spesso decisivo in stagione.