Natale allo Juventus Museum: date e orari di apertura del tempio bianconero

Juventus Museum, è ufficiale: la struttura resterà aperta durante le festività natalizie. Tutto quello che devi sapere se vuoi visitarlo.

Pasqua con chi vuoi, Natale allo Juventus Museum. No, è vero, l’antico adagio non dice proprio questo, ma vabbè, con un pizzico di fantasia nulla vieta di riadattarlo come meglio crediamo. Anche perché questa rivisitazione, in effetti, casca a fagiolo, visto l’annuncio che stiamo per darvi.

La società torinese ha comunicato, nelle scorse ore, che lo Juventus Museum, a differenza di altre strutture, non chiuderà in concomitanza delle festività natalizie. Il tempio bianconero resterà aperto, per la gioia dei tifosi juventini che affolleranno il capoluogo piemontese durante le vacanze dicembrine e che vorranno, senza ombra di dubbio, fare un salto presso la struttura che racconta la storia del club. Un’esperienza irripetibile, un viaggio nei successi che vi darà la possibilità di immergervi nel passato, nel presente e nel futuro della Vecchia Signora.

Non ci resta che scoprire, a questo punto, le date e gli orari di apertura dello Juventus Museum che, come detto, non chiuderà i battenti durante le feste di Natale. Ma che, anzi, proprio in vista del probabile “affollamento” in zona Stadium, rimarrà aperto per soddisfare la curiosità dei tifosi in “pellegrinaggio” a queste latitudini.

Natale allo Juventus Museum, tutto quello che devi sapere

Dal comunicato ufficiale, diramato dalla società bianconera attraverso i propri canali social, apprendiamo che dal 23 dicembre al 7 gennaio prossimo il Museum sarà sempre aperto. Fatta eccezione, ovviamente, per la giornata del 25 dicembre, unico e solo giorno di chiusura.

La struttura aprirà i battenti alle 10:30 e chiuderà alle 19:30, tranne che in questi giorni:

il 24 dicembre chiuderà alle 14:30;

il 26 dicembre aprirà alle 14 e chiuderà alle 19:30;

il 30 dicembre aprirà alle 09:30 e chiuderà alle 20;

il 31 dicembre aprirà alle 09:30 e chiuderà alle 14:30;

l’1 gennaio si apre alle 14 e si chiude alle 19:30;

il 4 gennaio, resterà aperto dalle 10:30 alle 20.

È giunta l’ora, insomma, nel caso in cui tu non l’abbia ancora fatto, di programmare la tua visita allo Juventus Museum. Riesci ad immaginare un Natale più bello di questo?