“Non è stato facile”: Vlahovic accetta la decisione di Allegri e fissa l’obiettivo

Le parole di Dusan Vlahovic nel post partita di Frosinone-Juventus. Ecco quanto dichiarato dal bomber serbo.

Una sua incornata ha letteralmente regalato alla Juventus tre punti di nevralgica importanza. Pur non partendo dall’inizio, Dusan Vlahovic si è preso nuovamente lo scettro. Queste le parole del numero 9 serbo ai microfoni di DAZN:

“Nel gol c’è voglia di vincere, aiutare la squadra, far felice i tifosi. Per un attaccante non è facile quando non si fa gol, lavoro tutti i giorni per aiutare la squadra sempre di più. Periodo di tempo senza segnare, come l’hai vissuto? Sono stato sempre tranquillo, il passato non lo si può cambiare. Importante essere sempre sul pezzo. Ho lavorato tutti i giorni come sempre, con l’aiuto della squadra e del mister. Sono contento del gol e mi concentro sulle prossime sfide. Non è stato facile accettare le scelte del mister, ma le scelte si rispettano e l’ho fatto. I cinque cambi oggi sono quasi due partite in una. Ero calmo, ho lavorato bene in settimana, mi sono concentrato nel fare bene. Si può essere determinanti anche quando entri dalla panchina. Rispetto tutte le scelte del mister, non ci sono problemi. Tandem con Milik? Siamo giocatori diversi, lui che viene più incontro e io che attacco la profondità. Penso che giochiamo bene insieme.

Cosa ti manca per essere continuo? Non me lo sono mai chiesto. Gol con l’Inter, poi rigore sbagliato con il Monza e occasione con il Napoli. I momenti capitano, sono tranquillo e contento per aver aiutato la squadra che ha bisogno di me e dei miei gol. Sono convinto che i gol arriveranno. Tornerai a giocar i rigori? Certamente. L’ultimo rigore l’ho lasciato a Federico, non perché non ero tranquillo ma ne aveva bisogno. Ha meritato di fare gol, siamo amici. Tornerò a calciare i rigori. Sono convinto che anche lì farò bene.”