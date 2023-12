Tegola Juventus: UFFICIALE, salta Juventus-Roma

Esce dal campo e, adesso, non ci sarà per la super sfida contro la Roma. Tutti i dettagli della situazione.

Il giocatore, che si è distinto per le sue prestazioni nelle recenti partite, ha subito un infortunio durante la prima metà del match contro il Frosinone, di conseguenza, sarà molto improbabile la sua partecipazione alla successiva sfida contro la Roma.

L’infortunio di Cambiaso rappresenta una vera tegola per la Juventus, che dovrà ora affrontare la mancanza del giocatore in un momento cruciale della stagione. La società sta già lavorando per valutare la gravità dell’infortunio e stabilire tempi e modalità di recupero per il talentuoso atleta. Questa situazione crea un’incognita significativa per la formazione della Juventus e per gli schemi tattici che l’allenatore Allegri aveva in mente per la sfida contro la Roma.