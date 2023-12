Yildiz fa impazzire tutti: ansia Juventus, blitz a Frosinone

Juventus attenta, ti avevano avvertita! La Juventus e Giuntoli dovranno tenere gli occhi aperti perché il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Frosinone ed il suo pubblico assiepato in uno stadio gremito fino all’inverosimile, il Frosinone di Di Francesco e la Juventus di Allegri hanno regalato una bella pagina di sport e di calcio.

Un partita combattuta tra due società amiche che in questa stagione stanno mettendo a frutto una collaborazione produttiva da entrambe le parti. L’intelligenza di una dirigenza, come quella ciociara che, con l’umiltà che appartiene soltanto ai grandi, sa bene che in Serie A non potrebbe competere con tante realtà. Allora cosa fare?

Valorizzare i giovani talenti di alcuni grandi club che non riescono a trovare il giusto spazio, farli crescere, valorizzarli e intanto portare la squadra ad un livello di qualità importante anche grazie al lavoro di un tecnico preparato come Eusebio Di Francesco. La salvezza è comunque un obiettivo difficile da raggiungere, ma la strada è quella giusta.

E così la Juventus ha potuto ammirare come e quanto alcuni suoi giovani talenti stiano definitivamente sbocciando sotto il cielo gialloblu. Il Frosinone ha potuto, ancora una volta, goderseli sperando che rimangano tutti e tre fino al termine della stagione.

E vi è poi anche la speranza che i tre moschettieri bianconeri diventino presto quattro con l’arrivo di D’Artagnan, Dean Huijsen.

Juventus attenta, ti avevano avvertita!

Lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone è, dall’inizio di stagione, meta abituale di osservatori che arrivano da tutta Europa. Una conferma ci arriva da un post su X dell’insider bianconero Enganche.

“Emissari del Liverpool erano presenti allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone per visionare le prestazioni di Kenan Yildiz e Matias Soulé“. Parole che fanno il paio con le dichiarazioni della vigilia del direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, che ha avvertito la Juventus di un pericolo reale rappresentato dagli osservatori che seguono il talento argentino Matias Soulé, direttamente, dallo Stadio di Frosinone.

Pensando allo splendido gol realizzato da Kenan Yildiz contri i canarini ciociari e agli osservatori in tribuna, giunti a Frosinone da Liverpool, i tifosi della Juventus stanno tremando pensando alle possibili conseguenze.

La Juventus proverà a tenere duro, fino a quando sarà possibile. Intanto, però, la società bianconera si gode questa felice intuizione di aver inviato i suoi ragazzi migliori al Frosinone del presidente, Maurizio Stirpe. Una sintesi, al momento, davvero magica.