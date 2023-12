Carta d’identità da figlio d’arte: regalo Juventus da 20 milioni

Calciomercato Juventus, il nome è di quelli che nel mondo del pallone fanno rumore. Un regalo per Allegri dal valore di 20milioni di euro

La sua stagione fino al momento è stata davvero entusiasmante. Un giocatore che con le sue qualità e con le sue prestazioni è uno di quelli che stanno facendo sì che il Bologna, a Natale, sia quarto in classifica a soli due punti dal Milan di Pioli. E la Juve ci ha messo gli occhi addosso.

Un poco di tempo fa era stato TuttoSport a svelare che Giuntoli ha scritto il nome di Ferguson sul suo taccuino. Un destino quello del centrocampista scozzese tutto nel cognome che porta, visto che Sir Alex, grandissimo allenatore dello United, lo conosciamo tutti. Bene, adesso anche Daniele Longo, giornalista, conferma che i bianconeri fanno sul serio. Anche se ci sono almeno un paio di problematiche che potrebbero mettere in salita l’affare.

Calciomercato Juventus, la posizione del Bologna

La prima cosa ovviamente è la non volontà del Bologna di cedere il giocatore nel prossimo mese di gennaio. Ovviamente essendo in ballo, Thiago Motta vuole ballare, e per reggere l’urto fino al termine della stagione ha bisogno della migliore squadra possibile. Quindi è difficile che i bianconeri riescano, adesso, nell’innesto.

Oltre questo c’è anche il prezzo del cartellino: la società del direttore sportivo Di Vaio valuta 20milioni di euro lo scozzese. E sono tanti soldi per la Juventus che a gennaio difficilmente si può permettere una cifra del genere. Se nelle prossime settimane comunque, una big inglese non si dovesse presentare con l’assegno richiesto dal Bologna, allora Giuntoli potrebbe rimanere in corsa per la prossima estate. Sì, perché su Ferguson, oltre la Lazio Lazio in Italia ci sono diversi club di Premier League.