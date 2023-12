Conte non ne può più: ha scelto la Juventus

Natale con il sorriso sulle labbra per i tifosi bianconeri, che possono essere felici per l’ennesima vittoria della loro Juventus.

I bianconeri hanno sofferto sul campo del Frosinone ma questo era stato messo già in preventivo. Considerando che l’Inter non sbaglia un colpo, ma altre rivali per la zona Champions invece perdono terreno, i tre punti conquistati sono stati senz’altro fondamentali.

Ora si può festeggiare il Natale in serenità e poi guardare al big match con la Roma di sabato prossimo. Altra sfida tutta da seguire. Finora il campionato della Juventus si può definire più che positivo. I bianconeri sono pienamente in zona Champions League e anzi hanno l’opportunità di strizzare l’occhio allo scudetto.

Milan, Conte tra i papabili ma lui sogna sempre la Juventus

Non è invece tranquilla la situazione in casa Milan, dove i risultati stentano ad arrivare. Pioli è finito nuovamente sul banco degli imputati dopo che la sua squadra non è andata oltre il pareggio con la Salernitana. Pari tra l’altro acciuffato sul filo di lana.

EXCLUSIVE! Oliver Glasner, who led Eintracht Frankfurt to Europa League glory in 2022, is one of the names the club is considering IF they wield the axe on Pioli. Ex-Leeds head coach Jesse Marsch being another one as Cardinale has a lot of time for what he achieved in MLS.… — Alessandro Schiavone (@journ9ale) December 23, 2023

Valutazioni in atto dunque da parte della dirigenza sul tecnico. Il giornalista del “Sun” Alessandro Schiavone su “X” ha parlato della possibilità che il Milan possa sostituirlo con Oliver Glasner, ex allenatore dell’Eintracht Francoforte. Ma ha anche sottolineato come non esista alcuna possibilità di scegliere Conte, sempre più orientato in futuro a tornare alla Juventus. E’ chiaro come al momento questa sia una opzione fantacalcistica per il tecnico. Allegri ha ancora un lungo contratto con il club e i risultati sono dalla sua parte.