Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Spagna, il Barcellona è pronto a chiudere il colpo dalla Juventus nel calciomercato di gennaio.

Nuova beffa per i bianconeri che dovranno tornare sul mercato per sostituire il calciatore, obiettivo dichiarato del Barcellona. Davanti ad una buona offerta, la società prenderebbe in considerazione l’ipotesi della cessione. Ancora una volta, Allegri dovrà fare di necessità virtù e puntare sui giovani a sua disposizione in attesa dell’arrivo di un big in quel ruolo.

Secondo quanto riportato dalla Spagna, infatti, il Barcellona avrebbe già allacciato i rapporti con l’agente dello juventino in vista del mercato di gennaio. Una notizia alquanto clamorosa e inaspettata anche per i tifosi, sorpresi per quest’eventuale trattativa di mercato che riguarda il club blaugrana e il difensore. L’eventuale cessione permetterebbe alla Juventus di incassare soldi necessari per rinforzare la squadra e prendere un valido sostituto.

Calciomercato Juventus: c’è il Barcellona nel suo futuro

Il Barcellona cerca nuovi difensori: nella lista dei blaugrana c’è anche uno della Juventus che è pronto a valutare l’eventuale proposta dei blaugrana.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i dirigenti hanno deciso di intervenire per rinforzare la rosa a gennaio. I prossimi avversari in Champions League del Napoli, negli ottavi di finale, vogliono pescare dalla Serie A il prossimo acquisto. Fari puntati sulla Juventus che ha in rosa un giocatore che interessa al Barcellona: si tratta di Daniele Rugani che, un po’ a sorpresa, può concludere la sua stagione in Spagna con la maglia dei blaugrana. Alla ricerca di un colpo low costa in difesa, la dirigenza sta lavorando per portare al Barcellona Rugani. Le alternative non mancano: da Victor Lindelof del Manchester United a Eric Dier del Tottenham, passando anche per Yerry Mina della Fiorentina. Gli altri difensori nel mirino sono: Hummels, Klostermann, Witsel, Azpilicueta, Hermoso e Wan-Bissaka.