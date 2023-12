Calciomercato Juventus, svolta improvvisa nella notte: hanno accettato

Anche nel giorno di Natale il calciomercato della Juventus resta un argomento di grande attualità per la tifoseria.

Davanti ad una buona fetta di panettone oggi si parlerà anche delle possibili mosse di mercato che saranno effettuate dalla squadra bianconera nella prossima sessione invernale che è ormai alle porte. Perché ormai è chiaro che mister Allegri ha bisogno di rinforzi per poter pensare di duellare con l’Inter capolista.

Il rendimento della Juventus in questo campionato di serie A è stato davvero straordinario. In pochi si aspettavano che i bianconeri potessero riuscire a collezionare così tanti risultati positivi viste le problematiche che erano emerse nei mesi precedenti. In campo però Chiesa e compagni hanno dimostrato di essere un gruppo coeso e cinico, voglioso di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. A gennaio però la dirigenza dovrà impegnarsi sul calciomercato per portare alla corte di Allegri dei rinforzi in grado di offrire al tecnico nuove alternative.

Juventus, il Tottenham apre al prestito di Hojbjerg

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sa benissimo che il reparto dove c’è maggiore necessità di intervento è la linea mediana. Finora la Juventus ha dovuto fare a meno in questa stagione di due pedine preziose come Pogba e Fagioli, anche numericamente il reparto è andato in sofferenza.

Dunque nelle prossime settimane ci si aspettano degli arrivi in casa bianconera. Si parla al plurale perché i centrocampisti in arrivo potrebbero essere addirittura due. Phillips del Manchester City continua ad essere un nome papabile, anche perché gli inglesi hanno aperto alla possibilità del prestito. E un altro spiraglio in tal senso arriva dal Tottenham. Perché come ha riportato Sky Sport, nel corso delle ultime ore pure gli Spurs sono pronti a cedere in prestito un altro obiettivo della Juve a centrocampo, vale a dire Hojbjerg. Potrebbe essere anche lui dunque uno dei rinforzi subito in arrivo per i bianconeri.