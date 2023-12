Il Bayern Monaco lo regala alla Juve: così il campione sbarca a Torino

Supermarket Bayern Monaco. Lo società bavarese ha preso la decisione estrema. Un’opportunità per tutti i club europei e non soltanto.

Capita anche ai migliori. Situazioni complicate dove è necessario prendere decisioni estreme. Sono i momenti in cui si può testare la vera forza di una società.

Il Bayern Monaco è uno dei più grandi club al mondo, famoso non soltanto per le sue vittorie in ambito nazionale ed internazionale, ma anche per il suo rigore gestionale. I suoi successi si sono quasi sempre legati a bilanci sani.

La scorsa estate il club bavarese ha infranto la sua tradizione abbattendo il muro dei 100 milioni di euro per l’acquisto di Harry Kane, ex centravanti del Tottenham e della nazionale inglese. Un acquisto importante e prestigioso per il club.

Il Bayern Monaco è attualmente al secondo posto in classifica nella Bundesliga, alle spalle del Bayer Leverkusen, ma il problema maggiore per la società bavarese sembra il clima che si è creato all’interno dello spogliatoio gestito dal tecnico Thomas Tuchel.

Uno spogliatoio troppo effervescente a cause di personalità forti che metterebbero in pericolo l’armonia del gruppo rischiando di far saltare tutto. Per questo la società ha deciso di passare alle maniere forti per salvaguardare il Bayern Monaco tutto.

Supermarket Bayern Monaco

Secondo quanto risulta a fichajes.net sarebbero quattro i giocatori che rappresenterebbero un serio problema per la squadra. Non si tratta di profili secondari, bensì di quattro grandi giocatori. Ma il Bayern Monaco ha deciso. Andranno via.

Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Serge Gnabry. Eccoli i giocatoli che il Bayern ha deciso di mettere sul mercato e che già stanno dando vita a duelli di mercato che a breve potrebbero diventare infuocati.

Quasi ovunque si trova il Manchester City che, sempre secondo fichajes.net, punterebbe Davies, Kimmich e Gnabry. Su Davies vi sarebbe anche il Real Madrid, mentre Kimmich interesserebbe anche al Barcellona.

Su Goretzka, vecchio pallino bianconero negli anni scorsi, vi sarebbero Manchester United e Newcastle. In ultimo Gnabry che avrebbe dietro, oltre al già citato City, anche Arsenal e PSG.

Di società italiane nemmeno l’ombra. Il Supermarket Bayern Monaco è per chi vuole, e può spendere. Le italiane verrebbero, ma non possono. Purtroppo.