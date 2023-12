Ivana Knoll è dinamite pura: rosso di sera, pioggia di like si spera

Ivana Knoll regina del Natale 2023: l’abito rosso fa sognare i follower, le sue curve sono davvero incontenibili.

Non lo hanno ancora inventato un aggettivo onnicomprensivo che sia in grado di inglobare al suo interno tutti quelli che potrebbero teoricamente qualificare una donna come lei. È talmente esplosiva, talmente irriverente, talmente spregiudicata che non esiste, effettivamente, una parola che le renda giustizia.

Fortuna che Ivana Knoll, ad onor del vero, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Ha sempre lasciato che a parlare fosse il suo viso che pare disegnato e le sue curve, talmente perfette che pare che qualcuno le abbia scolpite servendosi di un kit di arnesi ad hoc. Madre Natura, con lei, è stata particolarmente generosa, bisogna ammetterlo. E lo sanno bene i follower della tifosissima croata, che lo scorso anno di questi tempi sfidava le leggi del Qatar per sostenere a modo suo la Nazionale per cui batte il suo cuore.

La splendida Ivana, come si ricorderà, indossava allo stadio, ma non solo, degli outfit estremamente bollenti e a tema Croazia. Un’idea carina, da tifosa doc, che per poco non ha pagato a caro prezzo, dati i numerosi avvertimenti che ha ricevuto durante la sua permanenza in Qatar.

Ivana Knoll, giravolta letale: curve da impazzire

I Mondiali sono acqua passata, ormai, ma lei non ha mai smesso di sorprendere. Ancora oggi continua a sfoggiare, seppur sui social, outfit bollenti e a prova di ustione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Knöll (@knolldoll)

Nelle scorse ore, pensate un po’, ha voluto augurare Buon Natale ai follower in una maniera abbastanza insolita. Alla sua maniera, con un abito che, state bene attenti, potrebbe farvi perdere la testa. Il vestito in questione è rigorosamente rosso, come vuole il dress code dicembrino, tempestato di punti luce e praticamente minuscolo.

Il reel, di conseguenza, è quanto di più sexy potessimo augurarci di trovare nei nostri feed in occasione delle festività dicembrine. Esplosivo, illegale. Proprio come lei.