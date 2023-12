Juventus, Chiesa non più titolare: ecco cosa sta succedendo

La Juventus si sta preparando alla prossima sfida che i bianconeri dovranno giocare contro una diretta concorrente come la Roma.

Anche i giallorossi hanno l’ambizione di agguantare un posto per la zona Champions League, anche se sono dietro in graduatoria. Sabato sera ci sarà dunque un confronto acceso tra due squadre che vorranno assolutamente prendersi i tre punti.

C’è tanta attesa per questa partita, perchè la Juventus vuole assolutamente centrare la vittoria per continuare a rimanere in scia all’Inter capolista. Finora il rendimento della formazione di Allegri è stato super, in pochi si aspettavano una squadra così cinica e determinata. Visti anche tutti i problemi che il club ha dovuto affrontare in questi mesi.

Juventus, Chiesa verso una maglia da titolare contro la Roma

Contro la Roma ci sono ancora diversi dubbi di formazione da risolvere per l’allenatore bianconero. Che sicuramente dovrà fare a meno di alcuni giocatori, ultimi Cambiaso (squalificato) e Alex Sandro, che si è infortunato contro il Frosinone.

Ci sono poi alcuni giocatori ancora in dubbio e tra questi c’è anche Federico Chiesa. Il numero 7 spera di recuperare dall’ultimo infortunio e dovrebbe riuscirci. In questo 2023 ha dimostrato di essere un top player decisivo per le sorti della Juventus. Vedremo poi nei prossimi giorni se ci saranno spiragli affinchè possa essere titolare. Yildiz scalpita, e il giovane turco spera di avere ancora una chance contro i giallorossi. Ma se Chiesa sarà recuperato in pieno, e non ci sarà alcun rischio di ricaduta, allora è chiaro che Allegri lo manderà in campo fin dall’inizio al fianco probabilmente di Vlahohic. Ma Yildiz è pronto a soffiargli la titolarità.