Natale a luci rosse: mai visto un elfo più sexy di questo

Natale è arrivato: quale migliore occasione, quindi, per sfoggiare un costume a tema? Se solo tutti gli elfi fossero così sexy…

Il Natale a casa sua è una faccenda seria. Nulla è lasciato al caso, guai ad improvvisare. Tutto è magnificamente orchestrato, anzi, affinché la magia delle festività dicembrine si senta in tutte le sue molteplici sfaccettature. A iniziare dagli addobbi per finire, guai a trascurarlo, al look.

Marika Fruscio non ci ha pensato su due volte, quando si è trattato di scegliere l’outfit perfetto per il Natale 2023. Aveva già bene in mente cosa avrebbe voluto indossare in occasione della festa più magica dell’anno ed è per questo motivo che ha tirato fuori dal guardaroba un completo che definirlo unico nel suo genere sarebbe un autentico eufemismo. Prima di mostrarvelo, però, urge un avvertimento: state bene attenti, perché questo completo è altamente infiammabile e potreste, quindi, ustionarvi.

Ma cosa ha combinato, vi starete legittimamente chiedendo, la provocante conduttrice televisiva, amante dello sport e tifosissima del Napoli? I suoi follower – ne ha, pensate un po’, quasi un milione – lo sanno già. E siamo pronti a scommetter che qualcuno di loro, per ovvie ragioni, non si sia ancora ripreso. È per questo motivo, d’altra parte, che vi abbiamo invitati a stare in guardia.

Natale in casa Fruscio: Marika in versione elfo vi toglierà il sonno

L’incantevole Marika dalle curve d’oro ha deciso di stupire i suoi sostenitori, in vista del Natale 2023, con un outfit a luci rosse. Stravagante, quello è poco ma sicuro, ma al tempo stesso sensualissimo.

Il suo costume da elfo, completo addirittura di cappellino a tema e di calzettoni a righe bianche e rosse, proprio come quelli che indossano gli aiutanti di Babbo Natale, è a dir poco esplosivo. Gli elfi non sono vestiti proprio così, dal momento che lei indossa in pratica una sottoveste di seta, ma tant’è: apprezziamo comunque tantissimo lo sforzo.

Le sue forme incontenibili strabordano da tutte le parti e sarà davvero difficile levarle gli occhi di dosso.