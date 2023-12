Sentenza Superlega, aumento di capitale per la Juventus: il punto

Svolta epocale nel mondo del calcio: cosa cambia per la Juventus con la sentenza Superlega

Nella giornata di ieri è arrivata una svolta epocale nel mondo del calcio che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo.

La sentenza della Corte di Giustizia Ue ha stabilito che il monopolio di Fifa e Uefa sull’organizzazione delle competizioni internazionali viola il diritto in materia di libera concorrenza. Di conseguenza si è aperto all’introduzione della Super Lega con la possibilità di avere una nuove lega con 64 squadre divise in tre serie, in base al livello e con possibilità di retrocedere e salire. Appena dopo la storica sentenza di giovedì 21 dicembre, abbiamo assistito a forti acquisti sui titoli delle squadre di calcio, in particolare sulla Juventus, uno dei club fondatori della Superlega che in giornata è arrivato a guadagnare in borsa il 16%, per poi rintracciare e chiudere a 0,2636 euro (+5.4%).

Juventus, cosa succede con la sentenza Superlega

Ad oggi la Superlega ha l’ambizione di contrastare Fifa e Uefa, creando un campionato esclusivo e che possa rappresentare un’alternativa affascinante e valida alla Champions League.

L’annuncio ha diviso il mondo del calcio tra chi è favorevole e chi vorrebbe mantenere l’attuale sistema. La Uefa e le leghe nazionali hanno minacciato sanzioni per i club che parteciperanno e addirittura l’esclusione dalle competizioni nazionali. Nella giornata di ieri la società europea che si occupa dell’organizzazione della Superlega, nonché la A22 Sports Management, ha annunciato il nuovo progetto Superlega. Si tratta di 64 squadre, divise in tre leghe, con meccanismo di promozione e retrocessione. La reazione è arrivata immediata in Borsa. Rialzo anche sul titolo Lazio che ieri ha guadagnato oltre il 4% (+1,5% oggi). Ma anche sulle azioni del Manchester United che sono aumentate dell’1,8%, mentre l’Ajax ad Amsterdam sta guadagnando il 3,5%.

Nella serata di ieri la Juventus ha annunciato di aver nominato Citigroup e Unicredit joint global coordinators per quanto riguarda l’aumento di capitale fino a un massimo di 200 milioni di euro. L’operazione è appoggiata dall’azionista di maggioranza Exor, come sottolineato da finanzaonline.com. L’aumento di capitale dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2024. Exor ad oggi ha effettuato versamenti per un totale pari a € 127 milioni (con il secondo versamento effettuato il 15 dicembre da 47 milioni di euro). Dal punto di vista tecnico, con gli acquisti della seduta di ieri è migliorata la situazione a livello grafico di Juventus.