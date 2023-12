La Juventus beffa l’Arabia: a Torino il sette volte Campione del Mondo

La Juventus beffa l’Arabia Saudita e si prenota per il sette volte campione del Mondo: Giuntoli assapora il super colpo a parametro zero

Spesso il calciomercato è anche sinonimo di occasioni da cogliere all’istante, come dei treni che passano una volta sola.

Questa volta il treno sul quale potrebbe salire la Juventus è quello che porta direttamente a Madrid da Toni Kroos. Al momento per la Juve è solo una suggestione ma ci sono gli elementi per alimentarla. Come spiegato dal giornalista Rai Paolo Paganini durante Rai Sport, Toni Kroos deve decidere sei chiudere la carriera al Real Madrid o valutare nuove offerte. Tra le opzioni c’è anche la Juventus che lo accoglierebbe a braccia aperte. Il direttore dell’area sportiva della Juventus Cristiano Giuntoli ha sondato di recente il terreno per il centrocampista tedesco. Tramite l’agente di Kroos, ha esplorato la possibilità di un suo arrivo a Torino in estate, alla luce della sua situazione contrattuale incerta.

L’ex Bayern Monaco veste la maglia del Real da ormai quasi 10 anni e alla soglia dei 34 anni potrebbe aver voglia di una nuova avventura, magari proprio in Italia, in un campionato che non ha ancora mai assaporato. Con il Real Madrid ha vinto di tutto: 3 campionati, 4 Champions Leauge, 5 mondiali per club. Una vera e propria leggenda delle merengues che per un decennio ha fatto le fortune del club insieme al compagno di reparto Luka Modric.

Il Real Madrid prossimamente proporrà il rinnovo a Toni Kroos che andrà in scadenza a giugno 2024.

Florentino Perez intende proporre al centrocampista un’estensione di un altro anno ma intanto sullo sfondo c’è anche l’opzione Arabia Saudita. I club della Saudi Pro League sono vigili sulla situazione di Kroos, pronti a presentarsi in caso di complicazioni sul rinnovo. Intanto la Juventus sogna l’arrivo di Kroos a parametro zero tra 6 mesi, un’opzione complessa ma non impossibile. Ad oggi l’opzione più plausibile è che Kroos accetti il rinnovo e continui la sua avventura a Madrid. La pista Arabia e quella della Serie A con la Juventus in prima fila sono due soluzioni alternative da non escludere.