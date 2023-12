Hanno scelto la mediana per il titolo: fatto fuori da Allegri, addio Juventus

Un colpo in mezzo al campo per cercare di conquistare il titolo. Ecco la soluzione che hanno trovato a Londra per rimanere in corsa. Allegri non lo vuole ed è addio Juve

La Roma sabato sera, poi mercato aperto con la possibilità di prendere qualche elemento per cercare di rimanere in corsa per molto tempo e per cercare di blindare un posto Champions per la prossima stagione. Obiettivo chiaro nella testa di Giuntoli che, però, potrebbe essere costretto a cambiare quelle che sono le sue strategie, visto che Phillips, uno dei centrocampisti accostati alla Vecchia Signora, è entrato anche nel mirino di un club inglese.

Sul mediano del City comunque c’è da dire una cosa: Allegri non pare essere del tutto convinto del suo arrivo e quindi per gli Spurs – sì, è il Tottenham la squadra interessata al giocatore – potrebbe esserci realmente la strada in discesa.

Calciomercato Juventus, il Tottenham all’assalto

Secondo le informazioni che sono state riportate da tottenhamhotspurnews.com, la società londinese si sarebbe già mossa per il centrocampista con il club che da pochi giorni si è laureato campione del Mondo per capire se ci sono i margini di una manovra che possa fare felici tutti.

A Londra sono convinti che l’operazione possa andare in porto, anche perché come spiegato nel corso di queste ultime settimane, Massimiliano Allegri non sembra proprio essere così convinto di un suo approdo dentro la sua squadra.